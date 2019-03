Dal derby al torneo S3, tanti successi per le giovani della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Bei risultati delle giovani atlete della Pallavolo Grosseto in un weekend intenso di emozioni. Splendida affermazione delle Under 12 della Pallavolo Grosseto 1978 che oggi a Follonica hanno partecipato con dodici squadre al Torneo S3 organizzato dalla Pallavolo Follonica. Tutte le categorie White, Green e Res hanno visto in campo le giovanissime atlete conquistando; il secondo, terzo e quarto posto nel S3 White con: secondo posto: Vittoria Melchiorri, Diana Seccia e Benedetta Pucci, al terzo posto: Ines Kahlaoui, Bianca Guscelli e Chiara Bracci e al quarto posto con Emma Stepa, Viola Pizzinelli, Wassilla Arsanale e Ginevra D’Amato.

Il Green ha ottenuto il primo posto con Ginevra Consani, Viola Armini e Chiara Priori, poi il secondo posto con Gaia Giovani, Giulia Muzzi e Viola Murzi, il terzo posto con Asia Mazzuoli, Gina Iaccarino, Camilla Peri e Diletta Sarcoli e al quinto posto con Asia Continolo, Matilde Cavalli, Nora Fioretti e Anita Neri. Anche nell’S3 RED ottimo secondo posto di Sara Riitano, Gaia Buonocore e Chiara Rastrelli, hanno conquistato poi il terzo gradino Gaia Tizzi, Alyssa Schiattarella, Aurora Bracci, quinte e seste Elisabetta Mazzi, Erika Picchianti, Laura Pinzuti, Maddalena Esposito e Gaia Aurora D’Avanzo. Nelle tre categorie hanno gareggiato oltre 50 squadre di diverse società. Davvero bella iniziative dove oltre al risultato, abbiamo visto un ottimo approccio alla pallavolo frutto di tante fatiche in allenamento e delle conferme da quelle un po’ più grandi.

Secondo piazzamento in campionato al Palaiti di Pontedera per le Under 13 Beauty Center Grosseto che battono le coetanee dell’Ambra Cavallini 2-1 (25-21, 23-25, 25-12). Grossetane come un rullo compressore anche contro la fortissima squadra di Pontedera chiudendo il girone di andata imbattute. Il team di Mister Colella sta diventando un team maturo, sta crescendo partita dopo partita ed è sempre pronto ad affrontare squadre di alto livello tecnico gestendo sempre la partita e imponendo il proprio gioco. Oggi, dopo una partenza un po’ rallentata nel primo set le nostre tigrotte sono riuscite a tirare fuori gli artigli e imporsi per 25 a 21. Nel secondo set, le avversarie tornano alla carica prendendo diversi punti di vantaggio e nonostante una grande rimonta non riusciamo a chiuderlo a nostro favore perdendolo per 23 a 25.

Inizia il terzo set, si gioca il tutto per tutto, l’adrenalina è a mille, oramai le maremmane sono consapevoli che ce la possono fare e così è stato; capitan Toniazzi porta la sua squadra alla vittoria con il terzo set finito 25-12. “Oramai siamo diventate una squadra e questa è la nostra forza, non mollare mai è il nostro motto.” Queste le parole di Mister Roberta Colella al termine della partita. Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Giada Terrosi, Elisa Di Clemente, Emma Belli Rabagli, Benedetta Guerrini, Nicole Innocenzi, Lara Pettorali, Sofia Gregori, Margherita Verni, Asia Barbarossa e Caterina Tei. Dir. Acc. Giulia Branca.

Nella prima giornata della Coppa San Ranieri le Under 14 dell’Azzurra vincono “senza storia” il derby contro le pari età del Grosseto Volley per 3 set a 0. Partita che dimostra la superiorità della compagine allenata da mister Ilaria Colella sia sull’aspetto tecnico, fisico ed atletico. Buona la prestazione di tutte le ragazze che partono cariche e con la voglia di vincere rimanendo lucide e compatte per tutta la partita non lasciando nulla all’avversario. Soddisfatto Mister Colella che ha potuto ruotare e provare tutte le giocatrici a disposizione. Avanti con questo atteggiamento. Le convocate: Francesca Biserni, Beatrice Caselli, Jasmin Danaila, Elisa Toniazzi, Elena Ricci, Chiara Bardini, Noemi Magnani, Ginevra Mazzei, Martina Antonini, Chiara Chegia, Letizia Silvestri e Asia Barbarossa. Dir. Acc. Elena Pasqui.