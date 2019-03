Corri nella Maremma si sposta in centro con i dieci chilometri di Su e giù per le Mura

GROSSETO – Seconda tappa per il circuito Uisp Corri nella Maremma. Dopo il via con la campestre Città di Grosseto la rassegna provinciale resta nel capoluogo con l’ormai tradizionale “Su e giù per le Mura”, in programma domenica 24 marzo. Nata nel 2007 e sempre organizzata dal Team Marathon Bike, per il decimo anno è inserita nel circuito.

Sono 10 i chilometri da percorrere per i podisti, tutti nel centro storico, è anche prevista una passeggiata ludico motoria per i non agonisti. A Grosseto Jacopo Boscarini, Atletica Costa d’Argento, ha vinto cinque volte, la prima quando aveva solo 21 anni. La moglie Katerina Stankiewicz si è imposta quattro volte tra le donne. Nell’albo d’oro ci sono altri atleti di prestigio come Stefano Musardo, Attilio Niola, Tuyikeze Athanase, Federico Meini, Joachim Nshimirimana e Roberto Bordino, che s’impose nella prima edizione (2007). Ritrovo alle 9 in piazza Dante, con partenza alle 10,30.