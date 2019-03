Civica benemerenza a Monsignor Franco Cencioni: il consiglio vota all’unanimità

GROSSETO – Con voto unanime, il Consiglio comunale si è espresso per il conferimento della civica benemerenza a Monsignor Franco Cencioni per l’importante contributo che ha fornito nel corso della sua vita e per la sua attività sul territorio. L’onorificenza sarà consegnata nel corso di un evento pubblico da programmare nelle prossime settimane.

Il sacerdote, nato a Boccheggiano il 13 luglio 1926, è attualmente Proposto del Capitolo della Cattedrale di Grosseto dal 1992, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici, assistente generale dell’Azione Cattolica diocesana e della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Cappellano di Sua Santità, è commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Tra le azioni del Monsignore Cencioni spicca il grande lavoro svolto da parroco di Giuncarico fra il 1955 ed il 1957, ai tempi della tragedia di Ribolla, e l’impegno profuso in occasione dell’alluvione di Grosseto del novembre 1966: in poche ore riuscì ad allestire il primo centro di smistamento di aiuti alla popolazione. Nel 1989 è inoltre tra i principali artefici della storica visita di Papa Giovanni Paolo II a Grosseto.