Amministrative2019, ufficiale: Brogi è il candidato di “Un futuro per tutti”

ROCCASTRADA – Classe ‘71, avvocato di professione, Ulderico Brogi sarà il candidato alla fascia tricolore per il gruppo “Un futuro per tutti”. Una figura civica, non iscritta a nessun partito, con una formazione classica e una laurea magistrale in giurisprudenza alle spalle che si farà portavoce dei valori principali del gruppo. Primo tra tutti: creare una nuova classe politica, fatta di volti nuovi e fondata sulla meritocrazia. “La politica è fatta da persone che portano determinati valori- afferma Brogi- e parlo da cittadino votante che ha un pensiero politico. Ogni società dovrebbe dare il giusto valore ai meriti, all’impegno, alla passione e alle doti morali di una persona. Solo in questo modo le idee possono diventare progetto, poi azione, e cambiare veramente il modo di fare politica”.

Lo supporteranno in questa sfida la squadra di candidati consiglieri, con l’aiuto esterno di chi, in passato, ha fatto politica a Roccastrada: “Molti- spiega Brogi- sono riusciti a fare un passo da parte e mettere a disposizione le loro conoscenze di politica. Questa per me è una prova di grande responsabilità, che coloro che mi sostengono mi hanno conferito senza chiedere nulla in cambio. Gli sono profondamente grato”.

Curriculum. L’attività lavorativa di Ulderico Brogi si è avviata con il tirocinio alla Usl 9 di Grosseto che gli ha aperto le porte per successive esperienze, lavorando in studi associati grossetani. Attualmente collabora con altri professionisti nel suo studio a Sassofortino. Se nella vita di tutti i giorni veste gli abiti dell’avvocato, il tempo libero lo trascorre in tuta e scarpe da ginnastica. Appassionato di sport, dal trekking al ciclismo, dal tennis al nuoto, trascorre i fine settimana praticando attività fisica. Non mancano momenti dedicati al gruppo “Ciclistica Valdombrone” o alla passione per il tennis, che lo accompagna da una vita, ancora di più da quando ha iniziato a praticarlo il figlio. Impegnato a tutto tondo, è vicepresidente del Tennis Club Manetti a Grosseto. Tra le sue passioni, si annovera anche la lettura di saggi e romanzi storici. Tra i suoi autori preferiti, Grisham, che ambienta le sue narrazioni in contesti legali. L’ultimo libro che ha riletto, invece, è “L’Iliade”.

Originario di Sassofortino, Brogi ha ancora un forte legame con il territorio di Roccastrada. Trascorre spesso le estati a san Martino e ai castagni, ma anche al Farma e nel piccolo paese di Torniella, insieme al figlio e alla moglie che lo sostiene in ogni momento della sua vita. Tutti luoghi in cui ha trascorso l’infanzia e che adesso frequenta nel tempo libero. E sulla sua decisione di accettare la proposta di candidarsi a sindaco, infine, commenta: “Credo che certe cose nascono da dentro. L’occasione si presenta quando è il momento e arrivano le occasioni giuste per seguire questo impulso. Sono state le reazioni di mio figlio e mia moglie, che mi sostengono, a farmi capire che questa era la scelta giusta”.