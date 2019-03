Successo per la raccolta fondi dell’Aism: distribuite oltre 1200 piante di gardenia

GROSSETO – La manifestazione di raccolta fondi “La gardensia dell’Aism” che si è svolta nei giorni 8, 9, e 10 marzo 2019 ha avuto un grande successo. È L’Aism di Grosseto a dirlo esprimendo un «caloroso ringraziamento a tutta la popolazione della provincia che ha risposto con la consueta generosità, ai nostri volontari che erano presenti nei vari punti di solidarietà ed ai volontari della Croce Rossa. Solamente con il loro contributo e la loro disponibilità abbiamo potuto raggiungere il notevole risultato».

«Eravamo presenti in 12 comuni con 23 punti di solidarietà. In ogni postazione erano presenti minimo 2 nostri volontari e 2 volontari della Croce Rossa ed è quindi doveroso esprimere a loro tutto il nostro ringraziamento. Sono state distribuite 1210 piante di gardenia e ortensia. I fondi andranno a sostenere la ricerca sulle forme progressive di sclerosi multipla ed i servizi sul territorio della nostra provincia a supporto delle persone in difficoltà, in particolar modo nelle attività di supporto alla mobilità, supporto psicologico, supporto in commissione medico legale e attività di informazione e sensibilizzazione».

«Vi ricordiamo che la nostra sede è a Grosseto in via De Amicis n. 5 e siamo presenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il nostro telefono è 0564-451405».