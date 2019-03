Saranno 23 le navi da crociera che arriveranno all’Argentario quest’anno

MONTE ARGENTARIO – Il progetto PortArgentario continua a muoversi ed a progredire. «Dopo i contatti e gli incontri avuti con le Compagnie di navigazione del settore crocieristico fra le più prestigiose e con i più importanti charter broker mondiali che stimolano ed indirizzano i flussi dei superyacht nel Mediterraneo, i risultati cominciano a rendersi sempre più tangibili ed evidenti: gli scali di navi da crociera medio piccole programmati per il corrente anno sono saliti a 23, un numero mai raggiunto nei porti dell’Argentario».

«A questi – proseguono da PortArgentario – saranno da aggiungere i grandi yacht che, nella stagione estiva ormai prossima, sosteranno alle banchine del promontorio e nelle meravigliose cale che lo circondano. Il lavoro di marketing condotto nel periodo invernale sta producendo buoni frutti che consentono di nutrire buone speranze per la stagione di massimo lavoro, grazie anche ad una serie di fruttuose iniziative quali la realizzazione di una newsletter inviata regolarmente a tutti i potenziali “clienti” fruitori del comprensorio ed ai diretti contatti con i grandi “attori” del mondo del cruising e dello yachting».

«Sempre nello spirito di collaborazione e sinergia, i rappresentanti di PortArgentario, aderendo all’offerta della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, martedì 19 marzo parteciperanno agli eventi dell’Intereg ItinERA, progetto dell’Unione Europea per lo sviluppo del turismo nautico, che farà tappa all’Argentario e nel comprensorio della Maremma, portando in visita rappresentanti di Compagnie di navigazione e tour operator, per ammirare le bellezze e conoscere le opportunità che offre l’area».

«Sarà un’altra occasione di promozione e di crescita che sicuramente servirà ad ampliare e rafforzare la diffusione del nostro bellissimo comprensorio fra coloro che vogliono conoscerlo e goderne le ricchezze – prosegue la nota -. Tutto ciò rende particolarmente fiduciosi, soprattutto per la risposta data dagli utenti alle offerte di turismo del progetto PortArgentario: ad oggi già 16 scali di navi da crociera sono stati prenotati per l’anno 2020, di cui moltissimi con ormeggio in banchina, e due nuove Compagnie hanno addirittura prenotato scali per l’anno 2021».

«Naturalmente questi non sono traguardi, ma tappe di uno sviluppo che vede il turismo nautico, con il cruising e lo yachting motori dell’economia del mare dell’Argentario, sicuramente in grado di spandere proficui benefici, non solo sul promontorio, ma su tutto il comprensorio limitrofo.

Di questo e di infrastrutture, perciò, si parlerà venerdì 22 marzo nelle sale dell’Argentario Golf Resort & Spa in località Terrarossa, nel corso del Convegno promosso dalla Pro Loco Argentarina e patrocinato dal Comune di Monte Argentario, dalla Regione Toscana e da Toscana Promozione Turistica, a cui parteciperanno importanti relatori ed ospiti».

www.portargentario.it