Piombino battuto in casa e playoff più vicini per le Under 14 della Gea

GROSSETO – Bella affermazione per la Simply Market Gea a spese della Pallacanestro Piombino (44-36 il finale) nella prima giornata di ritorno del campionato Under 14 silver. Le biancorosse allenate da Luca Faragli, alla terza vittoria di questa seconda fase, si sono rimesse in corsa per un posto nei playoff grazie ad una splendida partenza, che ha permesso di andare sul +9 nel primo quarto (grazie anche alle triple di Faragli, Vinci e Nunziatini) e sul più 15 all’intervallo lungo.

Le piombinesi si sono rifatte sotto nella terza frazione con un parziale di 15-8, ma Linda Vinci e compagne hanno controllato bene il vantaggio nell’ultimo quarto, finito in parità sul 10-10. Sugli scudi Giulia Faragli con 16 punti, ma ottimo il comportamento di tutto il gruppo. La prossima settimana le grossetane sono impegnate nelle finali regionali del 3×3 nella categoria Under 13.



Simply Market Gea-Pall. Piombino 44-36

SIMPLY MARKET: Tanganelli 5, Di Stano 4, Panella, Scalora, Landi 2, Nunziatini 6, Lambardi 2, Vinci 9, Saccardo, Faragli 16. All. Luca Faragli.

PIOMBINO: Parlanti, Battaglini 4, C. Murzi 5, Govi 7, Morganti, Bigio, G. Murzi 2, Vannozzi 2, Poggi 14, Lombardi, Minelli, Samoylych 2. All. Marabotti.

ARBITRO: Mario Faisal.

PARZIALI: 12-3, 26-11; 34-26.