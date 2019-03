La Pallavolo Follonica sfiora l’impresa, il Cecina campione prevale di misura

FOLLONICA – A un passo dall’impresa, dopo una grande rimonta. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini esce sconfitta (2-3) dal big match contro la capolista Baia del Marinaio Volley Cecina, ma con onore. E con un punto in più in classifica.

Al Palagolfo è andata in scena una grande partita di pallavolo, con entrambe le squadre protagoniste. All’inizio del match la prima della classe ha fatto valere la legge della più forte, vicendo il primo e il secondo set senza discussioni, poi le azzurre follonichesi di coach Rossano Rossi hanno deciso di vendere cara la pelle e sono rientrate in campo con tutt’altro piglio: terza e quarta frazione sono state di marca azzurra, con il sestetto del Golfo capace di aggiudicarsi i punti decisivi di entrambi i set. A quel punto mancava solo un passo al miracolo di battere Cecina, squadra capace fino a quel momento di vincere 18 partite su 19: la capolista, però, non si è lasciata sorprendere.

A Follonica restano un punto e un’ottima prestazione. “La società non può che complimentarsi con tutte le atlete e lo staff tecnico – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – per la grande partita. L’inizio della partita è stato difficile, ma poi siamo stati capaci di rimontare due set alla capolista, la squadra in assoluto più forte di questo campionato: un’impresa, che conferma tutto il nostro valore. E ci portiamo a casa anche un punto in più in classifica”. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini tornerà in campo sabato 23 marzo alle 21 a Borgo a Buggiano contro il Flora Buggiano secondo in classifica.

Pallavolo Follonica-Baia del Marinaio Volley Cecina 2-3 (16/25; 15/25; 27/25; 25/23; 9/15)

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 20esima giornata – Serie C girone A:

Volley Sei Rose Rosignano-Fanball Il Discobolo 3-0

Pallavolo Delfino Pescia-Entomox Peimar Calci 1-3

Pallavolo Cascina-Luca Consani Grosseto 3-0

Lupi Estintori San Miniato-Under 21 Lupi Santa Croce 0-3

Volley Pantera Lucca-Flora Buggiano 0-3

Errepi Mtk Grosseto-Under 21 Pediatrica Specialist 3-0

Pallavolo Follonica-Baia del Marinaio Volley Cecina 2-3

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 56

Flora Buggiano 46

Pallavolo Cascina 46

Entomox Peimar Calci 39

Errepi Mtk Grosseto 37

Pallavolo Follonica 32

Volley Pantera Lucca 30

Lupi Estintori San Miniato 28

Volley Sei Rose Rosignano 26

U21 Lupi Santa Croce 24

Luca Consani Grosseto 20

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 15

Fanball Il Discobolo 2