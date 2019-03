Il Trittico d’oro Tommasini si fa più impegnativo: undici giri sotto Buriano e Vetulonia

BURIANO – Seconda tappa del 13° Trittico d’oro Tommasini, gara a tappe di ciclismo amatoriale. Mercoledì pomeriggio a Buriano, dopo lo splendido assolo di Maurizio Innocenti nella prima partenza e la vittoria di misura di Damiano Mori nella seconda, eccoci alla prova più impegnativa nella quale i corridori percorreranno 11 giri sotto i paesi di Buriano e Vetulonia, per poi arrivare nel punto più alto del paese di Buriano, nei pressi del ristorante “La Mossa dei Barbari”, dopo 60 chilometri.

Organizzata dal Marathon Bike, Avis Grosseto e Uisp, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e Comune di Castiglione della Pescaia, la manifestazione prenderà il via alle 15.30 da Buriano. La terza ed ultima prova, per stabilire il vincitore del Trittico 2019, si disputerà mercoledì 27 aprile, con arrivo in pianura, ma dopo aver scalato la impegnativa “Scala Santa” di Vetulonia dal versante del Grilli.