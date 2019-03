Il Siena prevale nel finale, sconfitta a testa alta di un Cp formato Under

SIENA – I giovani del Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox tengono testa al Siena Hockey nell’ultima giornata del campionato di serie B, arrendendosi con un 11-4 maturato nell’ultima parte della ripresa.



La formazione messa in campo per l’occasione da Marco Zanobi e Marco Ciupi (l’allenatore Massimo Mariotti era impegnato in un raduno federale a Giovinazzo) ha giocato per lunghi tratti alla pari con un Siena agguerrito, composto esclusivamente da veterani, giocatori che hanno militato anche in A1 e A2 con le maglie del Follonica e del Castiglione. I grossetani, dominatori della stagione (quella di sabato sera è stata la seconda sconfitta in diciotto incontri), sono rimasti in scia al Siena per 35′ , in svantaggio solo per 6-3, dopo aver risposto con Lugli ai gol iniziali di Nerozzi e Achilli ed aver recuperato dall’1-6 al 3-6 con Bardini e Gemignani nel finale di prima frazione.

Dopo aver perso per infortunio Lugli (per un colpo alla testa è stato in osservazione alle Scotte di Siena fino alle 3 del mattino) e aver fatto riposare capitan Gemignani, il quintetto di Achilli ha allungato sui biancorossi che sono comunque riusciti a segnare il quarto gol con Federico Angeloni. Bravi anche Bardini, Lugli e il portiere debuttante Raffaello Ciupi, che hanno messo tanta grinta in questo ultimo appuntamento della regular season. Per l’hockey pista grossetano è stata insomma una bella serata, che ha confermato la crescita dei talenti, grazie al lavoro fatto da Mariotti e dai suoi collaboratori e che lascia intravedere un futuro roseo. Il Grosseto torna a vincere un campionato di serie B, ma da domani si torna a pensare alle Final Eight di maggio con tutto il gruppo al completo, per rendere storica la stagione in corso.

Siena Hockey-Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox 11-4

SIENA HOCKEY: Sassetti, Mariotti; Lorenzini, Achilli, Salvadori, Tiezzi, Paglicci, Lazzeri, Nerozzi, Tisato. All. Michele Achilli.

C.P. EDILFOX: Bruni, Raffaello Ciupi; Rosati, Alfieri, Blu Burroni, Lugli, Leonardo Ciupi, Gemignani, Bardini, Angeloni. All. Zanobi-Ciupi.

ARBITRO:Franco Ferrari.

RETI: nel p.t. 1’16 Nerozzi, 1’29 Achilli, 2’30 Lugli, 6’04 Salvadori, 7’53 e 10’13 Lorenzini, 13’54 Achilli, 22’58 Bardini, 23’23 Gemignani; nel s.t. 9’37 e 10′ Salvadori, 12′ 59 Tisato, 15’50 Angeloni, 19’28 Tiezzi, 22’30 Salvadori.

NOTE: espulsione temporanea (2′) di Nerozzi e Gemignani. Esordio in serie B di Raffaello Ciupi, Blu Burroni e Leonardo Ciupi.