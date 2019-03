Grosseto, Vanni non basta: con il Montecatini finisce 1-1

GROSSETO – Finisce forse con un po’ di rammarico la gara contro il Montecatini, soprattutto per un secondo tempo giocato in superiorità numerica. Vanni, appena entrato, risponde a Cardarelli. Villani a tempo scaduto si ritrova ancora una volta sui piedi il possibile match point. Domenica prossima allo Zecchini, in caso di vittoria del Grifone e di sconfitta del Fucecchio, i biancorossi potrebbero già festeggiare la matematica vittoria del campionato.

Grifone in campo con la stessa formazione che sette giorni fa ha battuto il Fucecchio, con la sola eccezione di Molinari al posto di Vanni, che in settimana ha avuto qualche problemino fisico e si accomoda inizialmente in panchina. Primi dieci minuti di studio, caratterizzati da falli e da qualche errore di troppo da parte di entrambe le formazioni. Il primo tiro arriva al 13’ con un destro telefonato di Molinari che non spaventa Bellini. Al 18’ arriva anche la prima risposta del Montecatini, con il tiro cross di Pagano che trova però pronto Nunziatini. Al 23’ il Grifone ci prova con Boccardi, che dal limite sinistro cerca Pierangioli a centro area, ma il suo colpo di testa è fuori. Un minuto dopo ancora Boccardi entra in area e cerca il secondo palo, ma il pallone si allarga troppo e finisce sul fondo.

Alla mezz’ora Pierangioli fa ripartire la manovra del Grosseto innescando Cretella che va via sulla destra ma al momento di crossare sbaglia tutto e spedisce la sfera sul fondo. Al 41’ Pagano su punizione trova in area ospite la testa di Falimena, che manda fuori ma il direttore di gara aveva già fischiato il fuorigioco. A tempo scaduto l’azione più importante: Cretella recupera palla e riparte, ma a metà campo Marcon lo falcia e l’arbitro gli mostra il rosso diretto. Subito dopo, per proteste, viene cacciato anche il mister Marselli, non nuovo alle espulsioni. Si conclude così, dopo cinque minuti di recupero, il primo tempo.

Nella ripresa la prima vera azione degna di nota è del Montecatini con il tiro di Agostini, imbeccato da Pagano, che finisce fuori di poco. Il tiro è solo il preludio al vantaggio dei biancocelesti, che arriva al 15’ con il rasoterra sotto misura di Cardarelli. Doccia fredda per i maremmani, che nonostante la superiorità si ritrovano sotto di un gol. Svantaggio che dura, però, soltanto dieci minuti, perché al 25’ Camilli serve un gran pallone per la testa di Vanni che, in posizione centrale, colpisce con precisione insaccando sul secondo palo. Quattro minuti dopo ancora Vanni, dopo aver recuperato palla in area del Montecatini, calcia a colpo sicuro in cerca del vantaggio, ma Bellini si supera e devia in angolo. Negli ultimi dieci minuti Magrini si gioca anche la carta Villani, nella speranza che il giovane grossetano possa ripetere l’impresa contro il Fucecchio. Al 41’ ci prova anche Cretella, con un tiro da fuori, che sfiora il palo. L’ultima occasione è proprio per il giovane Villani che, in contropiede, arriva a tu per tu con Bellini ma si fa parare in angolo il tiro ravvicinato. Finisce così in parità una partita non bellissima e caratterizzata da troppi errori, combattuta però da entrambe le squadre.

Valdinievole Montecatini-Grosseto 1-1 (0-0)

MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Cardarelli (32’ st Citera), Falivena, Ghelardoni (1’ st Agostini), Panelli, Pagano, Tempesti (21’ st Malih), Palaj, Diomande, Marcon. A disposizione: Cappellini, Moustafa, Prato, Tempestini, Fedi, Neuville. All. Marselli.

GROSSETO: Nunziatini; Sabatini, Gorelli, Ciolli, Pizzuto; Camilli (40’ st Luci), Zagaglioni (12’ st Vanni), Cretella; Pierangioli (37’ st Raito), Molinari (37’ st Villani), Boccardi (27’ st Fratini). A disposizione: Cipolloni, Lepri, Bianchi, Consonni, Luci. All. Magrini.

Arbitro: Federico Tassano di Chiavari (Gioffredi e Gaspari di Lucca).

Reti: 15’ st Cardarelli, 25’ st Vanni.

Angoli: 2-4

Recupero: 5’-5’

Note: al 48’ espulso Marcon per gioco falloso. Espulso anche mister Marselli per proteste.