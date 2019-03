Tutte le novità per gli impianti a gas fluorurati dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto

GROSSETO – Novità per chi opera su impianti che usano gas fluorurati (Fgas). Il 24 gennaio scorso è entrato in vigore il nuovo decreto, che sostituisce la vecchia normativa sui gas effetto serra, con diverse novità a partire dalle attività sulle celle frigorifere montate su autocarri e rimorchi frigorifero e sulle attività di smantellamento delle apparecchiature fisse di condizionamento.

Dal 24 settembre prossimo le imprese certificate dovranno comunicare per via telematica, alla banca dati presso le Camere di Commercio, ogni tipo di attività svolta sugli impianti per rendere individuabile chi non si affida a personale autorizzato.

Lunedi 18 marzo alle 16,30 nella sala conferenze della Cna di Grosseto saranno approfonditi questi argomenti insieme alle aziende interessate e a Stefano Acquarelli, portavoce della categoria, a Guido Pesaro, responsabile nazionale di Cna Installazione impianti e Domenico Venditti, direttore operativo di Apave Certification.

Il programma della giornata prevede l’apertura dei lavori a cura di Stefano Acquarelli, portavoce dei Termoidraulici di Cna Grosseto. Spazio poi a “Il Dpr 146/2018 sugli F-Gas e le novità introdotte”, a cura di Guido Pesaro, responsabile nazionale CNA Installazione Impianti; “I nuovi regolamenti tecnici di Accredia e le modalità di certificazione” a cura di Domenico Venditti, direttore operativo Apave Certification. Dopo le relazioni, è previsto un momento di confronto e dibattito.

Gli interessati possono comunicare la propria presenza a Fabio Capitani: 0564.4711 – f.capitani@cna-gr.it

