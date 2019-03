Soggiorni studio all’estero: proclamati i vincitori del concorso Intercultura. Ecco chi sono

GROSSETO – Proclamati i vincitori del del concorso nazionale indetto dall’Associazione internazionale AFSIntercultura: nel territorio della provincia di Grosseto, per i programmi 2019/2020, sono risultati vincitori 19 studenti, 2 ancora in attesa di destinazione e ben 18 con borsa di studio totale o parziale. L’Associazione Intercultura promuove organizza e finanzia programmi scolastici internazionali: ogni anno più di 2.000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all’estero e vengono accolti nel nostro Paese quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni, sugli scambi culturali «Tutto questo – sottolinea l’associazione – per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo». L’Associazione Intercultura (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciuto e posto sotto la tutela del ministero degli Affari Esteri. Ha status di Onlus, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed è iscritta al registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. La premiazione si terrà il 30 marzo alle 15 nella sala Consiliare della Provincia di Grosseto. La premiazione verrà presieduta dal presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e dalla delegata alla cultura Olga Ciaramella, nonché dai rappresentanti degli organi nazionali di Intercultura.

I vincitori

• Arienti Lorenzo, programma annuale in Cina (Istituto Scolastico Aldi)

• Babboni Andrea, programma annuale in Russia ( Istituto Scolastico ISIS Follonica)

• Bettazzi Federico, programma annuale negli Stati Uniti (Istituto Scolastico Aldi)

• Bruschi Bianca, programma annuale in Canada (Istituto Scolastico Rosmini)

• Bruni Greta, programma semestrale in Brasile (Istituto Scolastico Da Vinci)

• Cassai Federica, programma annuale in Argentina (Istituto Scolastico Fossombroni)

• Chigiotti Alice, programma estivo negli Stati Uniti (Istituto Scolastico Rosmini)

• Costoli Giulia, programma semestrale in Francia (Istituto Scolastico Rosmini)

• Culicchi camilla, programma semestrale in Cile (Istituto Scolastico Rosmini)

• Di Biase Cristiana, programma bimestrale in Australia (Istituto Scolastico Aldi)

• Foil Martina, programma annuale negli Stati Uniti (Istituto Scolastico Alighieri)

• Galdi Giacomo, programma semestrale in Nuova Zelanda (Istituto Scolastico Aldi)

• Ghinelli Giacomo, programma semestrale in Germania (Istituto Scolastico Aldi)

• Giulietti Michela, programma annuale in Lettonia (Istituto Superiore i.i.s.a.c.p)

• Masini Cecilia, programma annuale in Costa Rica (Istituto Scolastico Aldi)

• Massetti Matilde, programma annuale in Argentina (Istituto Scolastico Aldi)

• Pratesi Ilaria, programma trimestrale in Brasile (Istituto Scolastico Zuccarelli)

• Serio Michela, programma semestrale in Costa Rica (Istituto Scolastico Rosmini)

• Terreni Tommaso, programma annuale nella Repubblica Dominicana (Istituto Scolastico Rosmini)

• Solari Chiara, in attesa di esito (Istituto Scolastico Fossombroni)

• Tanganelli Nicoletta, in attesa di esito (Istituto Scolastico Aldi)