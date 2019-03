Scuole del Comune, mensa e trasporto ora si possono pagare anche on line: al via la sperimentazione

CINIGIANO – «Facilitare la vita dei cittadini attraverso azioni tese alla semplificazione burocratica. Con questo obiettivo il Comune di Cinigiano ha aderito a Pago Pa, il sistema nazionale di pagamenti elettronici, realizzato dall’agenzia nazionale per il digitale e finalizzato a rendere più semplice, sicuro e trasparente, qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione» a farlo sapere una nota del Comune.

«Pago Pa consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la pubblica amministrazione, offrendo l’opportunità all’utente di scegliere tra più modalità: banca, poste o on line. Pago Pa comporta vantaggi enormi e minor perdita di tempo da entrambe le parti: al cittadino e alle imprese garantisce la sicurezza, la semplicità e la flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; alla pubblica amministrazione garantisce una riduzione dei costi, la standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi».

«Il Comune di Cinigiano – afferma il sindaco Romina Sani – si è fatto accreditare presso la piattaforma nazionale di Pago Pa, perché crediamo nell’importanza di questo strumento per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. A questo punto per i nostri uffici inizia la seconda fase per rendere operativo il servizio. Partiremo con l’abilitazione dei pagamenti della mensa, del trasporto scolastico e delle lampade votive. Poi verrà attivato anche per altri servizi, compresa la riscossione delle sanzioni al codice della strada».

«La scelta dei primi settori su cui sperimentare il sistema – conclude il sindaco – è stata fatta tenendo conto della maggiore dimestichezza delle nuove generazioni con i sistemi di pagamento più evoluti. Per normativa, invece, non è possibile al momento adottare Pago Pa per la riscossione dei tributi locali. Sono state comunque attivate da tempo in accordo con le tesorerie le riscossioni di tutte le entrate del Comune di Cinigiano tramite Pos».