Primo raduno tecnico a Follonica in attesa dei grandi appuntamenti velici

FOLLONICA – In questo avvio di stagione anche il doppio giovanile FIV RS Feva inizia ad organizzare le prime attività 2019; un anno particolarmente importante, che dà l’opportunità a molti equipaggi di partecipare al Mondiale in programma il prossimo mese di luglio (20-26) nel Golfo di Follonica. E proprio a Follonica è stato organizzato un primo raduno tecnico con equipaggi in rappresentanza del Circolo Velaviva (Formia), Eastbay Yachting club Anzio, Argentario Sailing Academy, Yacht Club Punta Ala, Club Nautico Follonica, Circolo Nautico Donoratico e Club Nautico Marina di Carrara.

Organizzato alla Lega Navale di Follonica è stato un primo passo per molti partecipanti che erano alle prime esperienze sull’RS Feva.

Si avvicina intanto la data di inizio dell’attività agonistica con la prima regata nazionale a Diano Marina, in Liguria, al Club del Mare, il prossimo 23 e 24 marzo. Ad aprile ci sarà il consueto appuntamento di Pasqua al Circolo Vela Gargnano, che dal 18 al 21 aprile organizzerà il 4° Easter Meeting. Un benvenuto all’Associazione Velica Monvalle, nuovo circolo FIV in XV Zona associato a RS FEva Italia, che ha avviato un’attività didattica e agonistica; lo stesso circolo organizzerà il prossimo 5 maggio una regata zonale.

Infine un aggiornamento sul Mondiale: al momento le barche iscritte sono 132 sulle 180 massimo previste. Il consiglio è di affrettarsi ad iscriversi, approfittando non solo della quota ancora agevolata, ma soprattutto di questa esperienza sportiva e non solo, che viene offerta in Italia, in una località sicuramente fantastica per tutto ciò che è mare e vento, così come è il Golfo di Follonica.