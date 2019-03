Mostre, concerti, spettacoli e laboratori: tutti gli appuntamenti in Maremma per domenica

GROSSETO – Spettacoli, eventi, attività all’aria aperta. Sono molti gli appuntamenti e gli eventi che offre per domani, domenica 17 marzo, la provincia di Grosseto.

A Follonica si conclude la dodicesima edizione del Migf – Mantovani International Guitar Festival con l'effetto Ensamble (Rui Gama, chitarra, e Dora Rodrigues, voce, Portogallo) al Museo Magma alle ore 17.

Pinacoteca civica è in mostra il progetto "Urban Art City", curato da Sofia Bonacchi dell'associazione culturale 'A Testa Alta' in collaborazione con Street Level Gallery di Firenze, il primo luogo in Toscana nel suo genere, uno spazio che in parte è galleria espositiva e in parte hub creativo.

A Grosseto, appuntamento "tascabile" al Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli. Salvatore Zappia sarà il mattatore dell'appuntamento in programma domenica 17 marzo alle ore 18 con lo spettacolo "Tutto male grazie", una stand-up Comedy tutta da ridere.

Al Cinema Stella arriva l'attrice Premio Oscar Julianne Moore nel film "Gloria Bell", il film diretto da Sebastián Lelio, remake americano del suo film cileno del 2013. Ingresso: 7 euro, 5 euro tesserati Dlf o possessori Cinecart Cinema Stella. Orari: 17 e 21,15.

Il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio promuove domenica 17 marzo, alle 17 e alle 21 [in doppia replica] lo spettacolo che andrà in scena agli Industri "Il Berretto a Sonagli", ispirato all'intramontabile capolavoro di Luigi Pirandello.

Alle 11 nell'auditorium della Fondazione Il Sole in viale Uranio ci sarà il concerto "Cinema e jazz" con le più belle colonne sonore, ultimo concerto del Festival della musica jazz orchestrale. "Cinema e jazz: le più belle colonne sonore" è l'ultimo appuntamento del Festival della musica jazz orchestrale, sesta edizione della rassegna diretta dal maestro Michele Makarovic e promossa da Fondazione Grosseto Cultura con l'Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti".

La Galleria "Il Quadrivio" ospita "Opere in mostra", un'esposizione di quadri del pittore grossetano Ennio Busonero, che si tiene dal 12 al 24 marzo

Dal 1 febbraio al 12 aprile 2019, l'Associazione Grossetana Arti Figurative (AGAF) presenta una collettiva d'arte dal titolo: "Il Mio Mondo Attraverso l'arte".

A Pitigliano domani, aspettando la torciata di San Giuseppe del 19, si parlerà delle “Notti di fuoco nelle tradizioni popolari italiane”. Alle 15 e 50: I riti e le feste del fuoco in Italia: indagine etnografica e sfide future a cura di Fabrizio Frascaroli dell’Università di Bologna e Lòm Associazione Onlus. Alle 16 e 10 La ‘Ndocciata di Agnone, Molise con intervento di Domenico Meo dell’associazione ‘Ndocciata Patrimonio d’Italia; ed Enzo Di Pasquo, pro Loco Agnone.

Alle 16 e 30 “Le Farchie di Fara Filiorum Petri”, Abruzzo a cura di Gemma De Ritis della pro Loco di Fara Filiorum Petri e Camillo D’Onofrio della Città di Fara Filiorum Petri.

Alle 16 e 50 Le Intusse di Inteli (Narni), Umbria a cura di Nicola Scassini

17,10 pausa con caffè e “frittelle di San Giuseppe”

17,20 Focarili e falò nell’Amiata e nelle Maremme con Edo Galli e Giulio Baldi dell’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma.

17,40 La Focarazza di Santa Caterina, Roccalbegna, Toscana con Laura Cavezzini

alle 18 La Torciata di San Giuseppe a Pitigliano, Toscana con Angelo Biondi già Preside dell’Istituto Tecnico F. Zuccarelli di Pitigliano.

18,20 dibattito conclusivo accompagnato da aperitivo pitiglianese

18,50 Proiezione del docu-film “La Notte della Torciata: San Giuseppe e il Vino a Pitigliano” di Thora Fjeldsted e Fabrizio Frascaroli

Introduce e modera: Thora Fjeldsted dell’Università di Rotterdam e Lòm Associazione Onlus.

Per informazioni info@lomonlus.org – 324.5845852

A Massa Marittima "Tre maestri un segno fiorentino" è la mostra che si tiene nella galleria Spaziografico dal 2 al 22 marzo e che vuole rendere omaggio al segno grafico di tre Maestri che rappresentano, in epoche successive, l'eccellenza della Scuola fiorentina per l'arte incisoria.

Sempre a Massa Marittima "Tre maestri, un segno fiorentino", è il titolo della mostra alla galleria Spaziografico. Tre maestri che rappresentano, in epoche successive, l'eccellenza della scuola fiorentina per l'arte incisoria. Guido Spadolini (classe 1889), Rodolfo Margheri (classe 1910) e Rodolfo Ceccotti (classe 1945), tutti nati a Firenze.

A Porto Ercole, comune di Monte Argentario prende il via domenica prossima la quinta edizione della rassegna di teatro comico brillante "Presi dal cacatrappole, uno strascico di… risate a Porto Ercole" con la direzione artistica di Fabio Cicaloni. Organizzato dalla Parrocchia di Porto Ercole con la Federazione Italiana Teatro Amatori di Grosseto ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario, il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, che si terranno presso il teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle ore 15.00. domani in scena, per la regia di Ciro Sbrulli, la commedia "Il medico dei pazzi".

A Porto Santo Stefano alla galleria Artemare di Porto Santo Stefano apre la collettiva "Artisti dell'Argentario" che vede in mostra 15 tavolozze e altrettanti quadri di pittori del promontorio argentarino quasi tutti così detti "marinisti", per genere di opere realizzate.