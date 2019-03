La Rappresentativa di serie D agli ottavi, Bastia-Gavorrano ancora posticipata

BAGNO DI GAVORANO – Si giocherà mercoledì 27 marzo alle 14,30 la gara di recupero tra Bastia Umbra e Gavorrano. L’incontro, programmato inizialmente per domani, domenica, e spostato già a mercoledì 20, è stato nuovamente rinviato per la qualificazione della Rappresentativa di serie D, della quale fa parte il difensore dell’Us Gavorrano Davide Ferrante, agli Ottavi di finale della Viareggio Cup. La selezione allenata da Tiziano De Patre ha chiuso il girone 10 al primo posto, grazie alle vittorie con Spal (2-0) e Salernitana (2-0) e al pareggio iniziale con la Cina Under 19 (1-1).