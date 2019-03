Il Grosseto prevale al Palagolfo, Follonica Basket quasi fuori dai playoff

FOLLONICA – Non si arresta la caduta verso il basso della classifica dell’ASD Follonica Basket nonostante alcuni passi avanti. La terz’ultima giornata della stagione regolare disputata al Palagolfo ha visto la Pallacanestro Grosseto vincere per 49-45 e ha quasi matematicamente estromesso gli azzurri dalla zona playoff, prospettando invece una post season che potrebbe vederli impegnati negli spareggi salvezza per evitare la retrocessione in Prima Divisione.

La partita ha visto un primo quarto carico di tensione con le due squadre sbagliare l’inverosimile tanto che a 50’’ dalla fine il risultato era un incredibile 0-0, e solo nelle azioni finali la gara si è sbloccata chiudendo comunque su un punteggio neanche da minibasket di 4-3 a favore del Grosseto.

A partire dal secondo quarto è iniziata una normale partita di basket fatta di tanti errori e di tanto equilibrio con le due squadre che vanno al riposo sul 17-16 per i grossetani.

Il terzo quarto ha visto nuovamente un Follonica in grosse difficoltà a trovare punti dai suoi giocatori restando in gara grazie ad una buona difesa ma con il Grosseto che comunque accumulava un piccolo tesoretto in vista della volata finale portandosi sul 31-24 a proprio favore.

Lentamente il Follonica riusciva a ricompattarsi e riusciva ad avvicinarsi prima e a superare il Grosseto portandosi sul 45-43 a 1’ dal termine ma negli ultimi tre possessi il Follonica non riusciva a portare a casa neanche un punto mentre il Grosseto capitalizzava al massimo le ultime tre azioni a proprio favore piazzando un 6-0 che consentiva agli ospiti di portare a casa i 2 punti con il risultato di 49-45.

Adesso il calendario propone agli azzurri la trasferta di Livorno in casa del Jolly ultimo in classifica a 8 punti e in serie negativa da 8 turni lunedì 18 marzo alle ore 21.15. Inutile fare pronostici, tutto è nelle mani e soprattutto nella testa dei ragazzi di Vichi.

La classifica a 2 turni dal termine:

Volterra 32 punti, Rosignano e Ghezzano 30, Chimenti Livorno e Stagno 22, Ponsacco-US Livorno e Grosseto 18, Pisa 16, Follonica 14, Piombino 12, Jolly Livorno 8.