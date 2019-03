ABETONE – La squadra di sci del gruppo sportivo “M.Boni”dei Vigili del Fuoco di Grosseto si conferma ancora una volta ai vertici vincendo il titolo regionale che quest’anno ha visto la presenza non solo dei comandi della toscana, ma anche di quelli dell’Emilia Romagna.

Perfetta la prova dei maremmani che si trovano a loro agio sulla mitica pista “Zeno 2”, dell’Abetone. Una prestazione sportiva eccellente per i “Pompieri” biancorossi che conquistano il titolo regionale per il terzo anno consecutivo aggiudicandosi anche la 22esima edizione del campionato regionale precedendo in classifica i comandi di Arezzo e di Pisa. Nella stessa manifestazione si è gareggiato anche per i ricordare i colleghi scomparsi con la settima edizione Fuoco & Neve e i memorial “A.Bedini”, “Q. Cardini” e “F. Bertini”. Del gruppo sportivo di Grosseto erano presenti contribuendo al successo della squadra anche gli atleti: Silvia Saputo, Alessandro Terenzi, Stefano Terenzi, Paolo Melandri, Antonio Irace, Eraldo Petrucci e Andrea Lenzi. Soddisfatto il comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’architetto Giuseppe Del Brocco che ha potuto constatare l’ottima forma degli atleti maremmani.

di 3 Galleria fotografica Gs VVf Boni campioni regionali 2019





Tanti i momenti di commozione durante la premiazione dei vari memorial, quando sono stati ricordati i colleghi scomparsi anche in interventi di soccorso e appassionati di sci. Il Comando di Grosseto come ogni anno ha voluto ricordare il C.r. Quinto Cardini, responsabile quando in servizio della sezione sci del Gs “M. Boni” con una targa che è stata consegnata al vigile del fuoco Patrick Fabbri che ha realizzato il miglior tempo per i grossetani e il miglior tempo assoluto della gara. Il gruppo sportivo di Grosseto ringrazia il Caseificio Grosseto e Cerboni Salumi di Casteldelpiano che hanno permesso di far degustare a tutti i colleghi della Toscana e dell’Emilia Romagna i prodotti gastronomici tipici della Maremma. Un grazie particolare va anche al comitato organizzatore dell’Asd Fuoco & Neve formato dai vigili del fuoco di tutta la Toscana che ormai da una ventina d’anni organizza e campionati italiani e regionali di sci riservati ai “Pompieri”.

Questi i risultati e le classifiche del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Grosseto alla 22esima edizione del Campionato Regionale Vvf Toscana – Sci

Patrick Fabbri 1° classificato categ. B

Lorenzo Sgherri 2° classificato categ. B

Paolo Tronconi 2° classificato categ. D

Roberto Morganti 2° classificato categ E

Giorgio Sgherri 3° classificato categ. E

Questi i risultati e le classifiche del gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Grosseto al settimo Trofeo Interregionale Fuoco & Neve – Sci:

Patrick Fabbri 1° classificato categ. A3

Lorenzo Sgherri 1° classificato categ. A2

Paolo Tronconi 1° classificato categ. B6

Roberto Rosini 2° classificato categ. B4

Stefano Bartolommei 2° classificato categ. B5

Giorgio Sgherri 2° classificato categ. C7

Fulvio Batignani 3° classificato categ. C7