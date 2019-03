Gea a Firenze contro i rocciosi Jokers: vietati i cali di concentrazione

FIRENZE – Nella decima giornata di ritorno del campionato di serie D la Gea Basketball Grosseto va a fare visita, domenica alle 20, al Palafilarete di Firenze, alla giovane formazione dei Jokers, società affiliata all’Olimpia Legnaia di serie B.

I fiorentini occupano solo la dodicesima posizione della classifica, ma hanno giovani di talento che fanno dell’entusiasmo e della velocità la loro arma migliore. Ne sanno qualcosa proprio i ragazzi di Pablo Crudeli, vittoriosi all’andata per 66-60, dopo essere stati costretti ad inseguire i Jokers nel secondo quarto. La capolista grossetana, che da domenica al 28 aprile deve disputare tre gare interne ed altrettante esterne, ha un vantaggio di sei punti, ma non può assolutamente rilassarsi dovendo ancora affrontare avversari che stanno viaggiando bene come la Laurenziana (undici successi nelle ultime dodici gare), il Campi Bisenzio secondo in classifica o il Certaldo, terza forza del girone.

“Contro i Jokers – sottolinea il viceallenatore Luca Faragli – servirà la massima concentrazione. Il team fiorentino all’andata giocò alla morte mettendo a dura prova con la sua velocità e credo che davanti al loro pubblico vogliano sfoderare un’altra buona prestazione”.

Ultimamente, comunque, la Gea si è espressa meglio in trasferta che in casa, per cui gli appassionati possono aspettarsi un’altra buona prova di Santolamazza e compagni, intenzionati a continuare a dominare il campionato, come hanno fatto dalla prima giornata.

Durante la settimana il bomber Matteo Perin (380 punti) ha avuto qualche problemino fisico e non si è allenato a dovere, ma ha garantito la sua presenze per la trasferta di Firenze. Rientra a pieno titolo nei ranghi invece Dario Romboli.

I convocati: Canuzzi, Zambianchi, Perin, Romboli, Morgia, Furi, Ricciarelli, Santolamazza, Gruevski, Roberti, Bocchi. Arbitri: Alberto Volpi di Cecina e Matteo Campana di Vico Pisano.

Under 14 femminile. Domenica inizia intanto il girone di ritorno del campionato Under 14 silver femminile con la Simply Market Gea che punta alla vittoria domenica alle 15,30 al Palasport di via Austria contro la Pallacanestro Piombino, vittoriosa all’andata per 55-37.