Fuori strada con l’auto che si ribalta: donna ferita

GROSSETO – Una donna è rimasta ferita nell’incidente che ha coinvolto un’auto finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. L’auto è finita nella fossa laterale della strada delle Versegge e si è ribaltata. È stata soccorsa dai medici del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per i rilievi anche carabinieri.