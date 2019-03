Campionato di pattinaggio Uisp, tutti i numeri e i risultati dei tre giorni di gare

GROSSETO – Tre giornate di gara, 200 giovani e giovanissimi atleti in pista. Sono i numeri del campionato provinciale di pattinaggio Uisp, ospitato dalla tensostruttura dell’Atl Il Sole in via Leoncavallo. Una giornata dedicata agli obbligatori, poi quella del libero, infine il trofeo formula: non è mancato lo spettacolo, anche per i tantissimi genitori che hanno festosamente accompagnato le gesta sportive dei figli.

“Sicuramente il bilancio è positivo – afferma Gianni Lenzini – coordinatore provinciale pattinaggio Uisp – visto che il numero di atleti è addirittura cresciuto rispetto all’anno scorso. Per noi è stato un bell’impegno, ma sicuramente ripagato dai risultati”. Un impegno che prosegue: “Avremo quattro tappe del campionato regionale – aggiunge Lenzini -mentre il 25 e il 26 maggio concluderemo la stagione a Follonica con i campionati promozionali”.

Ecco tutti i risultati delle gare.

Singolo Femminile Obbligatori

Categoria Novizi Giovani: 1) Noemi Rondelli, Bagno Di Gavorrano; 2) Margherita Bini, Cus Albinia; 3) Greta Grassi, Barbanella Uno; 4) Sofia Brandi, Cus Albinia; 5) Gaia Landini, Cus Albinia; 6) Ginevra Bigiarini, Cus Albinia; 7) Emma Holzner, Follonica Hockey;

Categoria Novizi Uisp: 1) Giulia Galoppi, Follonica Hockey; 2) Alessia Passaro, Follonica Hockey; 3) Vittoria Bracco, Follonica Hockey; 4) Gaia Bucciacchio, Follonica Hockey; 5) Martina Iannibelli, Bagno di Gavorrano; 6) Giulia Isolini, Follonica Hockey; 7) Giulia Scarano, Barbanella Uno; 8) Arianna Pallozzi, Follonica Hockey; 9) Noemi Farmisano, Bagno di Gavorrano;

Categoria Piccoli Azzurri: 1) Ilaria Micci, Barbanella Uno; 2) Vittoria Zuccherini, Follonica Hockey; 3) Rachele Corridori, Cus Albinia; 4) Caterina Denaro, Barbanella Uno; 5) Azzurra Giovannelli, Hockey Club Castiglione;

Categoria Piccoli Azzurri Deb: 1) Aurora Brizzi, Barbanella Uno; 2) Sofia Moriconi, Barbanella Uno; 3) Alice Nardelli, Follonica Hockey; 4) Sara Comparini, Follonica Hockey; 5) Maya Adami, Hockey Club Castiglione; 6) Marta Tognoni, Bagno Di Gavorrano;

Categoria Primavera: 1) Elettra Lizzulli, Cus Albinia; 2) Vittoria Manciati, Cus Albinia; 3) Alice Serafin, Hockey Club Castiglione; 4) Marta Pinzaferri, Bagno di Gavorrano;

Categoria Primavera Debuttanti: 1) Mishell Rodriguez, Follonica Hockey; 2) Anna Gambini, Follonica Hockey; 3) Giulia Borrani, Follonica Hockey; 4) Alice Lepri, Follonica Lepri;

Categoria Allievi Giovani: 1) Denise Zanelli, Barbanella Uno; 2) Iris Chechi, Follonica Hockey; 3) Gioia Tarquini, Follonica Hockey; 4) Giorgia Fiori, Cus Albinia; 5) Benedetta Mellini, Follonica Hockey; 2) Chiara Totino, Cus Albinia; 3) Ester Lazzari, Barbanella Uno;

Categoria Juniores Giovani: 1) Alice Magnani, Hockey Club Castiglione; 2) Alice Giovannelli, Hockey Club Castiglione;

Categoria Juniores Uisp: 1) Asia Niccolai, Follonica Hockey;

Categoria Azzurri Giovani: 1) Sofia Giovani, Follonica Hockey;

Categoria Azzurri Uisp: 1) Benedetta Bigliazzi, Skating Grosseto;

Categoria Master: 1) Melissa Giovannelli, Follonica Hockey;

Categoria Professional Cadetti: 1) Asia Tafani, Cus Albinia; 2) Lucrezia Zago, Cus Albinia; 3) Aurora Gestri, Barbanella Uno; 4) Chiara Ciacci, Barbanella Uno;

Categoria Professional Jeunesse: 1) Aurora Pasquini, Barbanella Uno; 2) Carlotta Quaglia, Cus Albinia;

Categoria Professional Juniores: 1) Alessia Donadelli, Barbanella Uno; 2) Elisa Lanforti, Barbanella Uno; 3) Giulia Totino, Cus Albinia;

Categoria Professional Senior: 1) Gaia Giannotti, Skating Grosseto; 2) Federica Peruzzi, Follonica Hockey.

Singolo Maschile Obbligatori

Categoria Primavera Debuttanti: 1) Amedeo Caturelli, Follonica Hockey; 2) Nicola Devicenti, Cus Albinia.

Trofeo Formula Maschile Liberi

Formula Uisp 1 A: 1) Davide Santi, Il Sole; 2) Libero Terracciano, Il Sole; 3) Nicola Devicenti, Cus Albinia; 4) Filippo Massimi, Polisportiva Capalbio.

Trofeo Formula Femminile Liberi

Formula Uisp 5A: 1) Chiara Totino, Cus Albinia; 2) Diletta Corsale, Cus Albinia; 3) Alice Cittadini, Barbanella Uno; 4) Aurora Pasquini, Barbanella Uno; 5) Camilla Genovese, Costa d’Argento;

Formula Uisp 4 A: 1) Giorgia Fiori, Cus Albinia; 2) Elettra Lizzulli, Cus Albinia; 3) Benedetta Mellini, Follonica Hockey; 4) Denise Zanelli, Barbanella Uno; 5) Lucrezia Cencini, Libertas Grosseto;

Formula Uisp 4 B: 1) Alice Magnani, Hockey Club Castiglione; 2) Diletta Chellini, Costa d’Argento; 3) Cinelli Giulia, Barbanella Uno; 4) Alice Giovannelli, Hockey Club Castiglione;

Formula Uisp 4 C: 1) Giorgia Corti, Il Sole; 2) Asia Uberti, Costa d’Argento; 4) Francesca Pandolfi, Cus Albinia; 5) Allegra Chisci, Skating Grosseto; 6) Emma Chisci, Skating Grosseto;

Formula Uisp 3 A: 1) Sofia Massimi, Polisportiva Capalbio; 2) Marta Pizzaferri, Bagno Di Gavorrano; 3) Alice Serafin, Hockey Club Castiglione;

Formula Uisp 3 B : 1) Alessia Pieri, Il Sole; 2) Martina Moriconi, Barbanella Uno; 4) Martina Bellini, Barbanella Uno; 5) Sofia Tozzi, Il Sole; 6) Giulia Roggiapane, Il Sole;

Formula Uisp 3 C: 1) Alessia Cinori, Il Sole; 2) Dalila Tigli Stoppa, Hockey Club Castiglione; 3) Elisa Biancone, Polisportiva Capalbio;

Formula Uisp 2 A : 1) Anna Gambini,Follonica Hockey; 2) Melissa Gambelli, Pattinomania Capalbio; 3) Matilde Torrini, Libertas Grosseto; 4) Vittoria Zuccherini, Follonica Hockey; 5) Carlotta Canapicchi, Libertas Grosseto; 6) Vittoria Manciati Cus Albinia; 7) Ludovi Versari Melatti, Polisportiva Capalbio; 8) Alice Nardelli, Follonica Hockey; 9) Emma Pompili, Libertas Grosseto; 10) Mishell Rodriguez, Follonica Hockey; 11) Sofia Alocci, Costa d’Argento; 12) Sofia De Cicco, Il Sole; 13) Sofia Casanovi, Libertas Grosseto; 14) Maya Adami, Hockey Club Castiglione;

Formula Uisp 2 B: 1) Chiara Santi, Il Sole; 2) Darlyn Bazzani Luniddi, Bagno Di Gavorrano;

Formula Uisp 2 C: 1) Eva Bellumori, Pattinomania Capalbio; 2) Sara Tanzini, Atl Il Sole; 3) Emma Bovicelli, Costa d’Argento; 4) Giorgia Lanzillo, Polisportiva Capalbio;

Formula Uisp 2 D: 1) Francesca Massimi, Polisportiva Capalbio; 2) Bianca Cimarra, Polisportiva Capalbio; 3) Shaira Brusa, Follonica Hockey; 4) Valentina Toni, Follonica Hockey; 5) Elisa Angeli, Costa d’Argento;

Formula Uisp 1 F : 1) Anastacia Picca, Polisportiva Capalbio; 2) Elena Bianchi, Skating Grosseto; 3) Yoko Bargagli, Barbanella Uno; 4) Martina Castiglioni, Costa d’Argento; 5) Giordana Lanzillo, Polisportiva Capalbio; 6) Sofia Ferrari, Libertas Grosseto; 6) Martina Ciavarrini, Costa d’Argento;

Formula Uisp 1 E: 1) Eva Tredici, Pattinomania Capalbio; 2) Olivia Di Martino, Polisportiva Capalbio;

Formula Uisp 1 D: 1) Maia Saitta, Il Sole; 2) Michele Belardi, Grosseto; 3) Jordan Bazzani Luniddi, Bagno di Gavorrano; 4) Maria Giulia Valenti, Il Sole; 5) Alessia Passero, Bagno di Gavorrano; 6) Giada Lauretti, Costa d’Argento; 7) Micol Gragnani, Bagno di Gavorrano; 8) Marta Masconni, Skating Grosseto;

Formula Uisp 1 C: 1) Sara Cimarra, Polisportiva Capalbio; 2) Giulia Da Frassini, Follonica Hockey; 3) Chiara Tanzini, Il Sole; 4) Emma Tarlarini, Costa d’Argento;

Formula Uisp 1 B: 1) Sofia Moriconi, Barbanella Uno; 2) Caterina Denaro, Barbanella Uno; 3) Annamaria Sarti, Polisportiva Capalbio; 4) Sara Comparini, Follonica Hockey; 5) Aurora Brizzi, Barbanella Uno; 6) Giorgia Babbini, Cus Albinia;

Formula Uisp 1 A: 1) Nicola Devicenti, Cus Albinia.

Singolo Femminile Liberi

Categoria Novizi Giovani: 1) Margherita Bini, Cus Albinia; 2) Noemi Rondelli, Bagno di Gavorrano; 3) Sofia Brandi, Cus Albinia; 4) Gaia Landini, Cus Albinia; 5) Ginevra Bigiarini, Cus Albinia;

Categoria Novizi Uisp: 1) Vittoria Bracco, Follonica Hockey; 2) Martina Ianibelli, Bagno di Gavorrano; 3) Gaia Bucciacchio, Follonica Hockey; 4) Giulia Galoppi, Follonica Hockey; 5) Alessia Passaro, Follonica Hockey;

Categoria Piccoli Azzurri: 1) Rachele Corridori, Cus Albinia; 2) Ilaria Micci, Barbanella Uno; 2) Azzurra Giovannelli, Hockey Club Castiglione;

Categoria Primavera: 1) Gaia Toncelli, Libertas Grosseto; 2) Margherita Benucci, Follonica Hockey;

Categoria Allievi Giovani: 1) Ginevra Sciullo, Costa d’Argento; 2) Iris Chechi, Follonica Hockey; 3) Vanessa Lucignani, Costa d’Argento;

Categoria Allievi Uisp: 1) Ludovica Loffredo, Cus Albinia; 2) Ester Lazzari, Barbanella Uno; 3) Elena Bracco, Follonica Hockey;

Categoria Juniores Giovani: 1) Irene Margiacchi, Il Sole; 2) Aurora Gestri, Barbanella Uno;

Categoria Juniores Uisp: 1) Asia Ferrini, Il Sole; 2) Lucrezia Zago, Cus Albinia; 3) Asia Niccolai,

Follonica Hockey; 4) Valentina Lenzini, Il Sole; 2) Sara Nocciolini, Follonica Hockey;

Categoria Master: 1) Melissa Giovannelli, Follonica Hockey;

Categoria Professional Cadetti: 1) Olimpia Ambrosini, Libertas Grosseto.

Singolo Maschile Liberi

Categoria Piccoli Azzurri: 1) Marco Lenzini, Il Sole;

Categoria Azzurri Uisp: 1) Filippo Guidi, Libertas Grosseto;

Categoria Professional Cadetti: 1) Roberto Bernazzi, Libertas Grosseto;

Categoria Professional Jeunesse: 1) Alessio Martinelli, Libertas Grosseto.