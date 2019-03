Benedetti risponde a Carlotti, pareggio degli Juniores del Gavorrano contro il Trestina

FOLLONICA – Non basta un gran gol di Matteo Carlotti agli Juniores nazionali del Gavorrano per tornare alla vittoria contro gli umbri dello Sporting Trestina. Al “Nicoletti” di Follonica finisce 1-1 al termine di una gara che non ha visto grandi occasioni né da una parte né dall’altra, anche se il gioco non è mancato. Il mister rossoblù Martini si è presentato in campo con alcuni giovani rinforzi arrivati dalla prima squadra e va segnalato il gran primo tempo di Andrea Mastino, che sembra aver finalmente recuperato dall’infortunio.

La gara si è sbloccata ad inizio ripresa: Carlotti ha preso palla a centrocampo e dopo una bella galoppata è andato a segnare il gol del vantaggio. Non passa però nemmeno un quarto d’ora e il Trestina (che ha presentato Stella e Ernabor, titolari in serie D) pareggia con il numero 9 Benedetti. Un pareggio equo arrivato al termine di una buona partita. Il Gavorrano conserva i tre punti di vantaggio sugli avversari di turno e si avvia ad un finale di campionato tranquillo.

Gavorrano-Sporting Trestina 1-1

GAVORRANO: Petruccelli, Scognamiglio, Cavallini (28′ st Righini), Cordovani (28′ st Barlettai), Amato, Pardera, Molia (1′ st Forni), Mastino (1′ st Scala), Carlotti, Pastore, Koci. A disposizione: Sabatini, Franchellucci. All. Martini.

TRESTINA: Pastore, Alaimo, Fabbri (30′ st Apolli), Guasticci, Ernabor, Kasmaxu, Botteghi (24′ st Gargiullo), Benedetti, Venturi, Stella. A disposizione: Ziada. All. Gnucci.

ARBITRO: Sbordone.

MARCATORI: 5′ st Carlotti, 18′ st Benedetti.

NOTE: ammoniti Pardera.