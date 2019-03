MANCIANO – Anche la Protezione Civile della Misericordia di Manciano ha partecipato all’Energiadi per dare il suo contributo. Oltre alle pedalate, la giornata ha visto il Gruppo di volontari impegnato in un’esercitazione di protezione civile e soccorso sanitario.

«Un’esercitazione fata ad hoc per l’occasione e per mostrare ai ragazzi del complesso Aldi Mai il funzionamento della macchina del soccorso, delle attrezzature, dei mezzi usati e delle comunicazioni radio. Durante l’esercitazione presso Energiadi è stato simulato anche lo smarrimento di una persona e la ricerca effettuata dall’unita Cinofila Gloria della Misericordia di Manciano. Un’attrattiva in più che ha visto molta partecipazione da parte dei genitori e dei ragazzi e il forte legame tra scuole e mondo del volontariato» conclude la Misericordia.