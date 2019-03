Acquistare online carta e cartoncini di vari formati

I vari tipi di carta

La carta è un materiale utilizzato da secoli per scrivere.

Viene realizzata con materie prime di origine vegetale e unite tra loro per feltrazione e essiccazione. Da queste vengono formati fogli sottili che saranno utilizzati per varie attività, andranno infatti a comporre vari tipi di carta come le risme di carta da utilizzare in ufficio, o saranno usati per realizzare quaderni o libri, block notes, blocchetti per appunti, post it, e carta e cartoncini di vari formati e colori .

Il processo di fabbricazione della carta è fatto di vari stadi a partire dalle fibre di legno, che sono principalmente Cellulosa ed emi cellulosa di abete o pioppo, ma si utilizzano anche altre fibre ad esempio cotone, lino o canapa, e carta riciclata, a seconda dell’uso a cui è destinata.

Prima di tutto si devono preparare le fibre tramite spappolamento, poi avviene lo sbiancamento, viene filtrato l’impasto così ottenuto, si formano i fogli tramite pressatura.

La carta subirà poi dei trattamenti superficiali diversi, e poi avviene l’essiccamento.

La carta oggi viene fabbricata tramite macchine per la produzione in continuo.

Una volta le cartiere producendo da sole la polpa di cellulosa dagli alberi, mentre oggi la materia prima viene prodotta in un altro luogo, o si usa anche quella proveniente dalla carta riciclata.

Risma di carta A4

La risma di carta A4 è senza dubbio la carta maggiormente utilizzata in ufficio, e in ogni luogo ove si debba stampare e fare fotocopie.

Infatti il formato A4 è considerato il formato standard di carta per stampare documenti, fare fotocopie, inviare lettere e fax, e le sue dimensioni sono di 210 × 297 mm.

Il formato della carta è una sistema usato per indicare la dimensione che sarebbero la lunghezza e l’altezza di un foglio di carta.

Oggi si usa uno standard internazionale per indicare i vari formati della carta, detto ISO 216. I formati di questo standard sono basati su un rapporto della radice quadrata di 2.

Si parte dal formato di base di un foglio di carta di 1 m² (detto A0). I successivi formati sono A1, A2, A3, A4 e così via e si ottengono tagliando a metà il foglio di carta del formato precedente nel suo lato più lungo.

La risma è una quantità data da 500 fogli di carta, anche se di solito con risma di carta nel linguaggio comune si intende un pacco di fogli.

Le risme sono vendute nei migliori negozi di vendita di prodotti da ufficio, anche online, dove si può acquistare tutto il materiale necessario per la propria operatività quotidiana, ordinando da tutta Itala, dalla maremma come dal Piemonte e da ogni altra zona del paese.

Nei portali e commerce di articoli di ufficio e cancelleria si trova una vasta gamma di prodotti per ogni tipo di esigenza, materiale per scrittura, carta e cartoncini di vari formati, buste per spedizioni, prodotti per magazzino, per la sicurezza sul lavoro, macchinari da ufficio, consumabili, arredi e complementi di arredo da ufficio, sistemi espositivi, oltre a molti articoli di cartoleria per la scuola, prodotti per la pulizia e l’igiene, e anche prodotti per la pausa caffè.

Cartoncini colorati particolari

Scegliendo online si ha dunque una maggiore quantità di prodotti a catalogo da consultare, per trovare quello che stiamo cercando.

Se ad esempio ci servono dei cartoncini colorati particolari, magari per creare dei biglietti da visita fai da te o per la scuola, per realizzare con i bambini della scuola dell’infanzia dei lavoretti creativi, possiamo cercare nella categoria della carta e cartoncini di vari formati il prodotto in questione.

Qui troveremo una vasta scelta di articoli, tra tantissimi tipi diversi di carta, dalle risme di carta in vari formati, alla carta uso bollo, carta protocollo, carta da lettere, carta plotter, carta fotografica, carta termica per stampanti, rotoli per registratori di cassa o per calcolatrici scriventi, per bilancia, per Pos, per fax, carta a modulo continuo, cartoncini in vari colori e formati.

In questo modo potremo scegliere in tutta tranquillità la tipologia di cartoncino che ci serve, verificandone le caratteristiche sulla scheda tecnica del prodotti indicato nella pagina dedicata, come la grammatura, il tipo di superficie, se liscia, ruvida, lucida, a seconda se serve per delle attività didattiche, per disegno o costruzioni, o per fondi, layout di presentazioni o collages.

Inoltre avremo la possibilità di confrontare i vari prezzi e le marche presenti, e di scegliere anche carta e cartoncino a ph neutro, ecologica, acid free e anche chlorine free (ecf) e certificata con il marchio FSC, ovvero prodotta da legname provenienti da foreste a gestione controllata.