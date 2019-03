Visita e workshop del responsabile del Centro federale ai tecnici del Saurorispescia

GROSSETO – Alla Scuola Calcio Asd Saurorispescia visita ufficiale da parte del responsabile del Centro Federale mister Cristian Morgia, in compagnia di mister Francesco Rosi.

I tecnici del Saurorispescia hanno predisposto le attività didattiche secondo le linee guida dell’attuale Sviluppo Territoriale Figc per i Piccoli Amici e Primi Calci.

In campo tutti gli allenatori della Scuola Calcio hanno assistito alla seduta di allenamento, seguita da una riunione di presentazione del Progetto CFT come seguito al 1° workshop tecnico e dalla bellissima “pizzata con contenuti liberi” che ha messo in luce il clima sereno presente nello staff.

Con molta soddisfazione il Saurorispescia sta partecipando a questo percorso del Progetto Federale FIGC territoriale che vede l’interazione tra società territoriali provinciali e Staff Tecnico Federale.