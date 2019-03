Una foto insieme al babbo in regalo al centro commerciale per la festa del papà

GROSSETO – Martedì 19 marzo è la Festa del papà. E per prepararsi a festeggiare nel migliore dei modi, il centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto organizza già per sabato 16 marzo un evento speciale tutto dedicato ai bambini: appuntamento a partire dalle 16.30 in galleria con un laboratorio allestito dagli operatori della cooperativa Le Orme che darà ai più piccoli l’opportunità di preparare un magnifico regalo per il babbo.

Di che regalo si tratta? Una stupenda foto Polaroid con il papà, scattata da un fotografo professionista. Un’occasione da non perdere per trascorrere una giornata al centro commerciale con tutta la famiglia. Tutte le foto scattate ai bambini con il proprio babbo verranno esposte sulla parete dedicata alla Festa del papà e a fine giornata ciascuno potrà portarsi a casa la propria, da consegnare come poi regalo martedì 19 marzo.