Parco pubblico: ecco la nuova area giochi per bambini. L’assessore: «Trattatela bene»

PITIGLIANO – «È stato completamente rinnovato e messo in sicurezza il parco giochi in via Gervasi, a Pitigliano. Il Comune ha finanziato interventi di miglioramento dell’area verde e ha acquistato i nuovi giochi: altalene e scivoli con pavimento antitrauma per divertirsi in modo sicuro e colorati giochi a molla» a farlo sapere una nota dell’Ente.

«Stiamo completando la riqualificazione di tutti i parchi pubblici – afferma Monica Moretti, consigliere comunale di Pitigliano, con delega alle aree verdi – l’obiettivo del Comune è quello di far star bene bambini, nonni e genitori. I giardini sono luoghi di ritrovo e di socializzazione importanti per la comunità. Tenerli in buono stato è fondamentale per stimolare la sana abitudine dei giochi all’aria aperta contrastando la sedentarietà».

«Siamo partiti l’anno scorso con l’acquisto dei giochi per il parco di via Luigi Niccolucci che non era attrezzato – prosegue Monica Moretti – stiamo sistemando il belvedere di San Michele dove i lavori sono quasi terminati, e adesso abbiamo raggiunto un altro importante traguardo con la riqualificazione del parco in via Gervasi. Raccomandiamo ai giovani fruitori un uso rispettoso dei giochi: trattateli bene. Questi spazi pubblici sono un bene di tutta la comunità e potete aiutarci a conservarli nel tempo».