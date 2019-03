Nuovo stage di arrampicata del Gruppo Alpinistico Maremmano con quattro uscite fra Argentario e Ravi

GROSSETO – Anche quest’anno il Gruppo Alpinistico Maremmano del Club Alpino Italiano organizza lo stage di arrampicata sportiva e su roccia, diretto dall’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile Francesco Profico. Il corso si svilupperà in due lezioni teoriche, dedicate alla tecnica di progressione su roccia ed alle tecniche di assicurazione, che si terranno presso la sede del Cai Grosseto, ed in quattro uscite pratiche presso le splendide falesie sul Monte Argentario, a picco sul mare, e sul Monte Calvo, in territorio di Ravi, in cui i partecipanti si potranno cimentare nell’arrampicata sportiva, in ambiente ed in condizioni di massima sicurezza.



Sono in corso di approvazione per il mese di luglio le ascensioni sulle Dolomiti che i membri del gruppo denominato “i Gechi della Maremma “hanno già provato lo scorso anno sul mitico Rosengarten-Catinaccio(2981m), sulla vetta del Catinaccio di Antermoia(3004m) e sul ghiacciaio della Marmolada.

Per info rivolgersi alla sede del CAI Grosseto, via Papa Giovanni XXIII n. 13b,aperta il sabato dalle 18 alle 19 tel. 333 430 4110 o all’accompagnatore tel.3891197168