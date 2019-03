Mense scolastiche, si cambia: arriva il progetto “Tavola rotonda”

GROSSETO – Nuovo incontro per la commissione mensa comunale, organo presieduto dall’assessore ai Servizi Educativi Chiara Veltroni, ideato per vigilare ed intervenire sulle questioni relative alle mense scolastiche. La riunione è stata l’occasione per presentare il progetto “Tavola rotonda”.

“Obiettivo della nostra amministrazione, dal punto di vista dei servizi mensa, è quello di garantire la massima qualità e stagionalità quando parliamo della nutrizione dei nostri bambini – precisa il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il lavoro dell’assessore Veltroni va nella corretta direzione del dialogo con tutti i soggetti coinvolti: ascoltare le esigenze dei cittadini è fondamentale per poter conoscere e poi soddisfare concretamente le necessità di tutti”.

Il team composto dall’assessore e dai suoi funzionari, in presenza dei rappresentanti dei vari istituti scolastici e della ditta Camst, la società che si occupa del servizio mensa nelle scuole del comune di Grosseto, presenta dunque il progetto “Tavola rotonda”.

“Il nostro compito è quello di garantire un alto grado di qualità dei prodotti che mettiamo a disposizione dei nostri ragazzi – spiega l’assessore Chiara Veltroni – Dobbiamo conoscere le esigenze e le preferenze nutrizionali dei bambini per poterle soddisfare appieno, e lo facciamo grazie ad un dialogo periodico e continuativo, reso possibile dall’impegno sul campo della Commissione mensa comunale e dalla messa in efficienza del progetto ‘Tavola rotonda’. Quest’ultimo prevede due incontri all’anno che mirano a verificare l’andamento del servizio mensa sul nostro territorio, registrando quindi il grado di apprezzamento dei bambini. Il team di lavoro è composto da un rappresentante della Commissione mensa comunale, dai dirigenti della Camst e dal personale dei Servizi Educativi del Comune”.

L’ultimo incontro della Commissione mensa comunale è stata anche l’occasione giusta per ribadire l’importanza dello “sportello nutrizionale”, servizio già attivo dallo scorso anno, che mira a fornire ai fruitori del servizio ogni genere di informazione, consulenza e monitoraggio sul servizio di ristorazione scolastica, nel rispetto delle linee guida dettate dalla Regione Toscana.

Inoltre, a conclusione dell’incontro, la ditta Camst ha comunicato che è stata completata l’installazione di naturizzatori di acqua in tutte le scuole del Comune, come previsto da capitolato tecnico della gara sulla refezione scolastica.