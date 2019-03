La campionessa Cecina in casa della Pallavolo Follonica, Pasquinelli: «Giocheremo al massimo»

FOLLONICA – Grande pallavolo al Palagolfo. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini affronta la capolista Baia del Marinaio Volley Cecina: si gioca domani sabato 16 marzo alle 21 (ingresso gratuito) per la ventesima giornata del campionato regionale femminile di Serie C.

Le azzurre di coach Rossano Rossi, protagoniste fin qui di un’ottima stagione, occupano il sesto posto in classifica con 31 punti e sono reduci dalla vittoria di misura (3-2) in trasferta a Livorno contro l’Under 21 Pediatrica Specialist, mentre Cecina nell’ultimo turno si è sbarazzata senza difficoltà (3-0) del Volley Sei Rose Rosignano. Sono numeri impressionanti, quelli della capolista, che finora ha sempre fatto punti in campionato: sono 54 i punti in classifica totali (11 in più della seconda Flora Buggiano, peraltro battuta a domicilio), frutto di ben dieci vittorie senza perdere un set, una vittoria e una sconfitta di misura, peraltro l’unico ko subito dalle cecinesi in questa stagione. Insomma, un campionato ormai in tasca. E all’andata non ci fu storia, nononostante un terzo set particolarmente combattuto: Cecina-Follonica 3-0. Con le azzurre che ora chiedono la rivincita al Palagolfo.

“Ci aspetta una grande partita – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – che vogliamo affrontare nel migliore modo possibile. Dal punto di vista del risultato non abbiamo nulla da perdere: loro hanno già vinto il campionato, sono la squadra in assoluto più forte del girone e finora hanno fatto punti in ogni partita. Ma certo non vogliamo sfigurare, giocheremo al massimo come sempre e proveremo a fare l’impresa. Una ragione in più perché tutti i tifosi delle azzurre vengano a sostenerci al Palagolfo”.

Il programma della 20esima giornata – Serie C girone A:

Volley Sei Rose Rosignano-Fanball Il Discobolo

Pallavolo Delfino Pescia-Entomox Peimar Calci

Pallavolo Cascina-Luca Consani Grosseto

Lupi Estintori San Miniato-Under 21 Lupi Santa Croce

Volley Pantera Lucca-Flora Buggiano

Errepi Mtk Grosseto-Under 21 Pediatrica Specialist

Pallavolo Follonica-Baia del Marinaio Volley Cecina

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 54

Flora Buggiano 43

Pallavolo Cascina 43

Entomox Peimar Calci 36

Errepi Mtk Grosseto 34

Pallavolo Follonica 31

Volley Pantera Lucca 30

Lupi Estintori San Miniato 28

Volley Sei Rose Rosignano 23

U21 Lupi Santa Croce 21

Luca Consani Grosseto 20

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 15

Fanball Il Discobolo 2