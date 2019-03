Gli Under 15 del Circolo Pattinatori ripartono con il derby col Follonica B

FOLLONICA – Dopo un paio di settimane di sosta riprende sabato il campionato Under 15, con i ragazzi del Cieloverde impegnati alle 15 sulla pista del Follonica B. Il quintetto di Marco Zanobi cercherà di cogliere la prima vittoria della stagione.

Prendono invece il via domenica le Final Three del campionato Under 17 con il Cieloverde, quinto classificato nella regular season, che entrerà in scena il 24 marzo. Nel primo turno si affrontano Hc Castiglione e Forte dei Marmi.