Gli Under 14 della Gea scaldano i muscoli per il Piombino, rinviata la sfida delle ragazze

GROSSETO – Gara casalinga per gli Under 14 del Camping Il Sole Gea che affrontano domenica alle 15,30 al palasport di via Austria la Pallacanestro Piombino. Una partita che i ragazzi di Elena Furi puntano a vincere per vendicare il pesante stop con la Pediatrica Livorno.

Rinviato a martedì 2 aprile il secondo turno di ritorno del campionato Under 14 femminile silver tra Galli San Giovanni Valdarno e Simply Market Gea.

Ufficializzato intanto il calendario del torneo di classificazione Under 18. Il programma del 1° turno (24 marzo): Valdambra-Maregiglio Gea, Libertas Lucca-Pielle Livorno, Piombino-Valdera. I ragazzi di Pablo Crudeli partono con l’obiettivo di rimanere protagonisti dopo aver sfiorato i playoff grazie ad un finale davvero convincente.