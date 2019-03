Giovannini, Dg del Montecatini: “Faremo la partita dell’anno contro il Grosseto”

GROSSETO – Come successo all’andata contro il Montecatini, anche al ritorno le due squadre dovranno confrontarsi lontano da casa. Lo stadio Mariotti di Montecatini, infatti, per problemi strutturali è al momento omologato soltanto per 100 spettatori. Si giocherà quindi allo stadio Benedetti di Borgo a Buggiano, dove il Montecatini dovrà trovare punti importanti per la classifica, tenendo a bada la Pro Livorno e il San Marco Avenza, con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile in vista dei play off.

“Per noi quella contro il Grosseto – spiega Fabrizio Giovannini, direttore generale del Valdinievole Montecatini – è la partita più importante dell’anno. E’ anche la partita più facile per un allenatore, visto che non serve più di tanto motivare la squadra. Non c’è niente da dire ai ragazzi: si gioca contro la prima in classifica, che vincerà meritatamente il campionato, perciò viene tutto da sé. I ragazzi si stanno allenando bene e sono molto concentrati”.

Se dovesse togliere un giocatore al Grosseto?

“Non ce n’è uno in particolare. I biancorossi sono una squadra molto forte, ben costruita e ben strutturata in ogni reparto. Abbiamo ancora la possibilità di far bene in questo campionato e il nostro futuro passa proprio dalla gara di domenica”.

Obiettivo secondo posto?

“L’obiettivo è quello di fare più punti possibile in vista dei play off”.