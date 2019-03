Giornata mondiale dell’acqua: Acquedotto del Fiora coinvolge tremila studenti. Tutti gli appuntamenti

GROSSETO – «Acquedotto del Fiora celebra la “Giornata mondiale dell’acqua”. La “Giornata mondiale dell’acqua” del 22 marzo 2019 è dedicata a “Leaving no one behind” (Non lasciare nessuno indietro), ricollegandosi quindi all’obiettivo 6 dell’agenda per lo sviluppo sostenibile: acqua per tutti entro il 2030» a farlo sapere una nota dell’azienda.

«Come ogni anno – spiega la nota – il gestore del servizio idrico integrato dedica la ricorrenza anche alla presentazione degli elaborati frutto delle iniziative promosse negli istituti di ogni ordine e grado delle province di Grosseto e Siena. Oltre 140 classi e quasi 3mila ragazzi coinvolti Nell’occasione Acquedotto del Fiora organizza una serie di iniziative: gli appuntamenti il 20 e 22 marzo a Grosseto il 25 a Vivo d’Orcia e il 27 a Siena.

Fino al 31 marzo anche un contest fotografico su Instagram».

«Acquedotto del Fiora – aggiunge la nota – celebra la “Giornata mondiale dell’acqua” (World Water Day) nell’ambito di un calendario di iniziative interamente dedicate al tema dell’importanza di questa risorsa. Come negli anni trascorsi, il gestore del servizio idrico integrato dedica la ricorrenza del 22 marzo anche alla presentazione degli elaborati prodotti dagli studenti durante i percorsi di educazione ambientale tenuti, in collaborazione con associazioni ed enti del territorio, negli istituti di ogni ordine e grado delle province di Grosseto e Siena. Quest’anno sono state coinvolte oltre 140 classi e quasi 3mila ragazzi, che hanno lavorato con impegno e passione, con l’obiettivo comune di comprendere l’importanza del bene-acqua, di promuoverne l’uso sostenibile e di adottare comportamenti virtuosi in materia di risorsa idrica e non solo. Focus e filo rosso di tutti i progetti infatti è stato il tema dell’inquinamento da plastiche e microplastiche, evidenziandone la pericolosità e come sia necessaria una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti per evitare il più possibile l’impiego delle plastiche monouso. Gli elaborati realizzati durante i diversi percorsi didattici saranno presentati nel corso di varie iniziative con gli studenti, organizzate proprio per celebrare la “Giornata mondiale dell’acqua”, dedicata quest’anno a “Leaving no one behind” (Non lasciare nessuno indietro), un tema che si ricollega all’obiettivo 6 dell’agenda per lo sviluppo sostenibile: acqua per tutti entro il 2030».

«Più di due miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile, un problema su scala globale che figura tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030: il focus di quest’anno è quindi un invito a riflettere sulle difficoltà che ancora oggi incontrano milioni di persone nell’accesso all’acqua, nonché sulle problematiche relative alla qualità dell’acqua per gli esseri umani e gli ecosistemi – commenta il presidente di Acquedotto del Fiora, Emilio Landi – Vogliamo quindi tornare a ribadire, insieme ai ragazzi, quanto sia importante salvaguardare la risorsa idrica e farne un utilizzo lungimirante e consapevole”. “Come sempre – conclude Landi – rivolgo un enorme ringraziamento agli studenti che hanno partecipato, ai docenti e ai coordinatori dei progetti, al personale di Acquedotto del Fiora e agli esperti che si sono avvicendati negli incontri in classe».

«Gli appuntamenti con i ragazzi delle scuole – illustra ancora Acquedotto del Fiora – prenderanno il via mercoledì 20 marzo alle 15 nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, con la premiazione dei vincitori del “PremioFiora educational”, un progetto, pensato dal gestore in collaborazione con GAD Art Factory per assumere direttamente un ruolo propositivo in ambito di produzione culturale e che è stato legato ai progetti scolastici di questo anno portati avanti dall’educatrice Reana De Simone. Lo scopo è stimolare tra i più giovani la riflessione in merito al tema dell’acqua mediante l’arte contemporanea, quale strumento di conoscenza della realtà e quale sviluppo di un pensiero innovativo. Il successivo appuntamento in programma è per venerdì 22 marzo alle 10 presso l’hotel “Fattoria la Principina” insieme a Legambiente Grosseto e all’educatrice Roberta Margiacchi della cooperativa Maremmagica; inoltre, sempre il 22 sarà aperta al pubblico la sorgente Galleria Nuova di Santa Fiora (su prenotazione: via fax: 0564.22383 e via mail minieredimercurio@gmail.com). Si proseguirà poi lunedì 25 alla sorgente dell’Ermicciolo di Vivo d’Orcia, con la partecipazione del Comune di Castiglione d’Orcia e di Amiata Guide Ambientali, per poi concludere le iniziative a Siena mercoledì 27 marzo, alle 10 presso l’aula magna del complesso universitario Mattioli con Legambiente Siena».

«Sempre in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” – conclude la nota – fino al 31 marzo Acquedotto del Fiora promuove un contest fotografico su Instagram con tema “Acqua per tutti”. Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo delle foto relative al tema, indicando luogo e giorno dello scatto, taggare Acquedotto del Fiora e usare l’hashtag #acquapertutti. Le foto saranno riproposte sul profilo di Acquedotto del Fiora e quelle che avranno rappresentato in maniera migliore il tema del contest saranno selezionate per la campagna di comunicazione 2020 del gestore».