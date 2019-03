Gestione delle palestre comunali: pubblicati i bandi. Ecco quali sono e come partecipare

GROSSETO – «Impianti sportivi, pubblicati sei avvisi. I bandi per l’uso e la gestione delle strutture riguardano 5 palestre in via Tito Speri e l’impianto polivalente alle Stiacciole. Le domande entro il 12 aprile» a farlo sapere una nota del Comune.

«Sono stati pubblicati – chairisce la nota – gli avvisi per l’utilizzo e la gestione di alcuni impianti sportivi comunali. In particolare si tratta delle palestre di judo, di karate aikido taekwando, di pesistica, di scherma e di pugilato, tutte e cinque in via Tito Speri e dell’impianto polivalente in località Stiacciole».

«La documentazione e tutte le informazioni dettagliate – aggiunge l’Ente – sono reperibile sul sito internet dell’Amministrazione comunale all’indirizzo: www.comune.grosseto.it, nella home page (in basso), nella sezione Trasparenza, quindi Bandi di gara, Concessione impianti sportivi e palestre scolastiche».

«Le domande – conclude la nota – dovranno essere presentate entro venerdì 12 aprile a mano al protocollo generale del Comune in piazza Duomo 1 oppure potranno essere inviate con posta raccomandata. Le offerte saranno aperte il 15 aprile in seduta pubblica nel palazzo municipale (nella Saletta rossa, al secondo piano.)»