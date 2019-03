Gavorrano: gli Juniores ospitano il Trestina, Audace Galluzzo e Portoferraio per gli Allievi

BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno all’agonismo per gli Juniores nazionali del Gavorrano dopo il turno di riposo, adesso impegnati contro lo Sporting Trestina. I rossoblù di Gianni Martini, reduci dalla sconfitta di San Giovanni Valdarno hanno tre punti in più degli avversari (18 a 15) e vogliono approfittare del fattore campo, il Nicoletti di Follonica, per conquistare i tre punti. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30.



Turno casalingo anche per le due compagini Allievi. I regionali 2002, allenati da Walter Trentini ospitano domenica mattina alle 10,30 al Nicoletti l’Audace Galluzzo Oltrarno, mentre gli Interprovinciali 2003 sabato alle 14,30 se la vedranno al “Bandaccheri” di Follonica con l’Academy Portoferraio. I Giovanissimi regionali faranno visita domenica mattina alle 10,30 al Montelupo Fiorentino; i provinciali saranno impegnati sabato alle 15,30 al “Palazzoli” contro l’Us Grosseto.



Gli Esordienti 2006 si confronteranno sabato, alle 15,30, sul campo di Rispescia, contro il Roselle. Il programma dei Pulcini. Sabato: Saurorispescia B-Gavorrano A 2008, Gavorrano A 2009-Atl.Grosseto (Bandaccheri, ore 16,30), Gavorrano C 2009 -Massa Valpiana (Bandaccheri, ore 15,30), Marina Calcio-Gavorrano D 2009; domenica: Gavorrano C 2008-Virtus Maremma (Nicoletti, ore 11), Invicta Grosseto B-Gavorrano B 2009.



I Primi Calci Gavorrano 2010, Real Follonica A e B si esibiranno sabato dalle 16 in via Austria a Grosseto; i Primi calci Real Follonica B 2010 giocheranno domenica sul campo del Casotto Pescatori. Sabato alle 16 sul sintetico del Nicoletti ci sarà anche una sfida tra i Piccoli Amici 2013-2014 del Real Follonica e il Salivoli. Per i piccolini atleti allenati da Samuele Bogi è la prima uscita ufficiale.