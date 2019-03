Gara di fine corso per i piccoli sciatori de Lo Scoiattolo: tutti i risultati

AMIATA – La tradizionale gara di fine corso, riservata ai bambini iscritti ai corsi promozionali, ha concluso l’attività sulla neve dello Sci Club Lo Scoiattolo, in collaborazione con la Uisp di Grosseto e con la scuola italiana sci del Monte Amiata. E sulla pista Bellaria Prato della Contessa è stata una grande festa, con cento bambini che hanno acceso un pomeriggio davvero speciale, anche per i tantissimi genitori (alcuni sono scesi in pista) che li hanno seguiti in questa avventura e che non sono voluti mancare al battesimo “ufficiale”. Tra loro anche i piccolissimi, neppure 4 anni, che in quest’inverno hanno messo per la prima volta gli sci ai piedi.

“Anche quest’anno il meteo è stato molto favorevole, con tanta neve – afferma Maurizio Marzocchi, presidente dello Sci Club Lo Scoiattolo – al resto ci ha pensato il Monte Amiata che è davvero un luogo magico. I bambini e le famiglie si sono divertiti e possiamo dire che è andata a gonfie vele, con un gruppo di oltre cento bambini che rappresenta davvero un grande risultato”. “Bilancio sicuramente molto positivo – conferma Pietro Bartolini, coordinatore regionale area neve Uisp – la nostra attività, sia come Uisp che come Scoiattolo, continua a crescere grazie anche alla collaborazione degli operatori sportivi e alle scuole di sci del Monte Amiata”.

Ecco tutti i risultati.

Categoria Minibaby femminile (anni 2015-2013): 1) Sofia Di Giulio; 2) Arianna Faenza; 3) Nicole Pinto; 4) Adele Dragone.

Categoria Superbaby femminile (2012-2009): 1) Marta Torriti; 2) Elena Torriti; 3) Sofia Rocchi; 4) Alice Palminteri; 5) Elena Abate; 6) Livia Dragone; 7) Zoe Feltreno.

Categoria Superbaby maschile (2011-2013): 1) Alessandro Governi; 2) Marco Lisci; 3) Cesare Tommaso; 4) Gabriele Cossu; 5) Davide Marcucci; 6) Niccolò Della Rosa; 7) Giacomo Bolognesi; 8) Mattia Farnetani; 9) Alessandro Picozzi.

Categorie Cuccioli e Ragazzi (2006-2009): 1) Francesco Esquivel; 2) Alessandro Cavallo; 3)Matteo Ense; 4) Alessandro Pegoraro.

Categoria Superbaby femminile (2012-2014): 1) Caterina Gonnelli; 2) Elisa Luschi; 3) Caterina Periti; 4) Anna Mezzabarba; 5)Eleonora Giannuzzi; 6)Perla Girelli; 7) Agnese Mezzabarba.

Categoria Superbaby Maschile (2012-2014 ): 1) Lorenzo Chiaretti; 2) Giacomo Lorenzini; 3) Alessandro Pieri; 4) Lorenzo Piscuoglio; 5) Edward Convertiti; 6) Luca Picotti; 7) Alexander Convertiti; 8) Alessio Mazzuoli; 9) Giacomo D’Ambrogio; 10) Cosimo Gasparro; 11) Francesco Mezzabarba.

Categoria Baby femminile (2011): 1) Arianna Lombardi; 2) Sofia Marconi; 3) Luce Girelli; 4) Maria Giulia Vannicelli; 5) Penelope Massa; 6) Giulia Maria Bucci; 7) Elisa Mancini; 8) Irene Brizzolaro; 9) Vittoria Carnazza; 10) Giulia Rigutini; 11) Elisa Nocciolini.

Categoria Baby maschile (2010-2011): 1) Leonardo Convertiti; 2) Francesco Cesari; 3) Francesco Picotti; 4) Andrea Rigutini; 5) Niccolò Molinaro; 6) Tommaso Tonini; 6) Diego Bini; 7) Giglio Gasparro; 8) Francesco Poggioli.

Categoria Cuccioli femminile (2009-2010): 1) Vittoria Gonnelli; 2) Lavinia Leggio; 3) Giulia Signori; 4) Emma Della Rosa; 5) Alice Martini.

Categoria Cuccioli Maschile (2008-2009): 1) Giovanni Periti; 2) Giulio Poggiali; 3) Mario Fogolini; 4) Edoardo Manieri; 5) Borys Durkalets; 6) Nikita D’Alessandro; 7) Niccolò Arezzini; 8) Mario Leonardo Giannuzzi.

Categoria Ragazzi Allievi femminile (2003-2008): 1) Giada Pili; 2) Asia Toto; 3) Roksolana Durkalets; 4) Alice Luschi; 5) Chiara Mandolesi; 6) Viola Parenti.

Categoria Ragazzi-Allievi Maschile (2005-2007): 1) Francesco Tintori; 2) Leonardo Pievaioli; 3) Francesco Poggiali; 4) Marco Mandolesi; 5) Alessio Pucci; 6) Matteo Lambertini.

Genitori: 1) Pier Giuseppe D’Alessandro; 2) Rocco Della Rosa; 3) Icilio Ethan Mann; 4) Micaela Della Rosa.