Furto in pieno giorno: rubata la cassaforte con fucili e coltelli

SCARLINO SCALO – Cinque fucili, coltelli, oro e monili, e la carta di credito. Il colpo è stato messo a segno in piano giorno, questa mattina, verso le 9.30, a Scarlino Scalo. I ladri hanno probabilmente atteso che la famiglia, marito e moglie, uscissero di casa, e poi si sono intrufolati all’interno. Hanno spaccato la porta, sono andati nello stanzino, a colpo sicuro, e hanno trascinato la cassaforte blindata sino alla cucina, da qui nel terrazzino. Poi l’hanno fatta passare sopra alla ringhiera (la casa è al piano terra) e l’hanno scaraventata di sotto.

Alcuni vicini di casa, al trambusto, si sono affacciati, e hanno fatto appena in tempo a vedere l’auto, una Seat bianca, che fuggiva. All’interno della cassaforte cinque fucili da caccia, regolarmente detenuti, e nel vano sopra, oro, monili, la carta di credito che è stata bloccata, e alcuni coltelli.

La cassaforte era particolarmente pesante «Quando l’ho comprata in due non riuscivamo a portarla – racconta il proprietario che ha già sporto denuncia ai carabinieri – e loro in poco tempo l’hanno portata fuori, caricata sull’auto e sono fuggiti» conclude con rammarico.