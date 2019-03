Coppa Passalacqua, ecco i gironi della 45esima annata

GROSSETO – Vedono la luce i quattro gironi delle magnifiche sedici che prenderanno parte alla 45esima edizione della coppa Bruno Passalacqua, l’evento calcistico dedicato alla categoria Juniores più longevo e rinomato della provincia.

Grande emozione e fermento durante i sorteggi, come al solito avvenuto in un clima amichevole e familiare: nel girone A oltre alla testa di serie Albinia giocheranno Scarlino, San Vincenzo e Braccagni; nel B la vice campionessa dell’edizione passata Gavorrano sfiderà Orbetello, Massa Valpiana e Marina Calcio, che ha preso il posto dell’Us Grosseto, recentemente ritiratosi; nel gruppo C la padrona di casa Nuova Grosseto Barbanella incrocerà i tacchetti con Alberese, Pitigliano e Ribolla e nel D l’altra testa di serie Invicta Grosseto si confronterà con Fonteblanda, Atletico Piombino e Atletico Grosseto.

Il torneo, rigorosamente in notturna sul sintetico del Bruno Passalacqua in via Australia, avrà inizio mercoledì 24 aprile e terminerà venerdì 21 giugno con la finalissima.

Interessanti anche i gironi del mini Passalacqua, evento parallelo dedicato alla categoria Giovanissimi: Grosseto, Albinia, Orbetello e Atletico Grosseto nel gruppo A, che vedrà appunto due derby di fuoco; Saurorispescia, Virtus Maremma, Invicta Grosseto e Paganico in quello B, per l’altro derby grossetano; la livornese Salivoli, Gavorrano, Aurora Pitigliano e l’altra labronica Costa Etrusca in quello C e Robur Siena, Roselle, Argentario e Nuova Grosseto nel D.