Convocato il consiglio comunale: dai rifiuti al corridoio tirrenico, ecco i “temi caldi” in discussione

GROSSETO – Convocazione del consiglio comunale per lunedì 18 marzo: i lavori avranno inizio alle 8.30 nella sala consiliare.

«Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per lunedì 18 marzo alle 8.30 – fa sapere una nota del Comune – la seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche online in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it)».

L’ordine del giorno:

– Conferimento civica benemerenza a don Franco Cencioni

– Modifica composizione Commissioni Consiliari permanenti

– Approvazione Piano economico finanziario – anno 2019 – del servizio di Gestione del ciclo dei rifiuti

– Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (Iuc). Approvazione modificazioni e integrazioni

– Imposta Unica Comunale – Approvazione tariffe relative al tributo comunale della Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2019

– Imposta Municipale Propria (Imu) – Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2019

– Attivazione anticipazione di liquidità ex art. 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) alla Cassa depositi e Prestiti e variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 di competenza e di cassa ai sensi dell’art. 175 D.Lgs n. 267/2000

– Piano Attuativo area TR_11A – Poggione – Adozione ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014

– Piano Attuativo area TR_08A – Pizzetti. Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione finale ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014

– Piano Attuativo TR_01H – Via Del Molino Vecchio a Roselle – Adozione ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014

– Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – Aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U.

– Variante al Regolamento urbanistico per l’individuazione aree di verde pubblico da trasformare urbanisticamente in tessuto edilizio”- adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014

– Variante al Ruc per la modifica della scheda normativa TRv_03A “Via del Tiro a Segno” – Adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014.

– Ordine del giorno su revoca del titolo di Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al maresciallo Josip Broz detto Tito, presentato dal consigliere Tornusciolo (gruppo Misto)

– Ordine del giorno “Maleodoranze nel territorio comunale di Grosseto – Richiesta di adeguamenti legislativi da parte della Regione Toscana a seguito delle novità normative per le emissioni odorigene introdotte con il D.Lgs 183/2017” presentato dai Gruppi consiliari di maggioranza

– Ordine del giorno “Realizzazione del corridoio tirrenico”, presentato dai gruppi consiliari Lista Mascagni Sindaco e Pd

– Mozione ad oggetto “Repertorio di personalità grossetane e maremmane meritevoli di memoria nell’odonomastica cittadina”, presentata dalla consigliera Pepi (Maremma Migliore).