Circolo Pattinatori, tanti Under per l’ultima di campionato contro il Siena

SIENA – Si chiude la regular season del campionato di serie B di hockey pista con il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox impegnato domani sabato sera alle 20,45 sul campo del Siena di Michele Achilli.

I biancorossi di Massimo Mariotti, dominatori della stagione con sedici vittorie su diciassette incontri disputati, 167 reti fatte e 50 subite, sono già proiettati alla Final Eight di maggio, che promuoverà due formazioni al campionato 2019-2020 di serie A2. Da lunedì scorso il Ct azzurro e il preparatore atletico Simone Zanobi hanno iniziato a lavorare sull’obiettivo stagionale della società del presidente Stefano Osti. Anche per questo il match di chiusura del campionato avrà un sapore particolare: servirà a dare un premio a tutti quei ragazzi che nel corso dell’anno si sono affacciati alla prima squadra, a chi ha lavorato duro per ritagliarsi un piccolo spazio nella “big red machine”.

Mariotti per la trasferta di Siena ha infatti messo nella lista dei convocati un gruppo di promettenti Under 17: il portiere Raffaello Ciupi, Lorenzo Alfieri, Blu Burroni e Leonardo Ciupi. Guidati dal capitano Andrea Gemignani, che avrà il compito di fare da chioccia ai più giovani, sabato sera verranno schierati Bruni, Lugli, Bardini, Angeloni e Rosati.

Il Circolo Pattinatori, insomma, investe sul futuro: in caso di promozione in A2 il sodalizio grossetano dovrà necessariamente disputare anche un campionato di serie B e i ragazzi in campo nella città del Palio potrebbero far parte del progetto.

“Era giusto – sottolinea Massimo Mariotti – dare spazio a chi ne ha avuto meno durante l’anno e fare un regalo a qualche giovane dell’under 17. Credo sia una cosa piacevole alla loro età fare l’esordio in serie B. Ho deciso di andare a Siena con i giovani anche perché stiamo recuperando alcuni infortunati, abbiamo Alessandro Saitta con un problema dopo una botta ricevuta con il Viareggio, e in settimana abbiamo iniziato un lavoro duro in vista delle finali”.

I convocati: Bruni, Raffaello Ciupi; Gemignani, Lugli, Bardini, Angeloni, Rosati, Alfieri, Leonardo Ciupi, Blu Burroni.