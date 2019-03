Cassonetti intelligenti: in città arriva il tecnico che spiega come usarli. Ecco quando

GROSSETO – «Presidio e informazione per un corretto utilizzo delle attrezzature ad accesso controllato, arriva l’Eco-informatore di Sei Toscana: un tecnico dell’azienda sarà a disposizione di cittadini e attività produttive per illustrare le corrette modalità di conferimento e utilizzo dei cassonetti “intelligenti”» ad annunciarlo una nota congiunta del Comune e di Sei Toscana.

«L’amministrazione comunale di Grosseto e Sei Toscana – spiega la nota – mettono in campo la figura dell’Eco-informatore. A partire da lunedì 18 marzo, un tecnico di Sei Toscana sarà a disposizione dei cittadini e delle attività produttive per illustrare le modalità di conferimento dei rifiuti e il corretto utilizzo delle attrezzature ad accesso controllato, i così detti “cassonetti “intelligenti”. L’eco-informatore presidierà, seguendo un calendario concordato fra il Gestore e il Comune (consultabile sul sito www.seitoscana.it nella pagina del comune di Grosseto), tutte le postazioni che sono attive in diverse zone del capoluogo (da Barbanella al centro storico, passando dal Verde Maremma sino alla zona artigianale) fornendo tutte le informazioni utili agli utenti per permettere e garantire un utilizzo corretto delle nuove attrezzature di raccolta».

«L’eco-informatore – illustra la nota – riconoscibile da apposito tesserino identificativo, inizierà la sua attività di presidio e informazione lunedì prossimo, 18 marzo, dalla postazione n.6 di via Manzoni, nel quartiere di Barbanella e sarà a disposizione dei cittadini dalle 13:30 alle 17. Nei giorni successivi poi toccherà a tutte le restanti postazioni di raccolta presenti nel quartiere cittadino per poi spostarsi, a partire dalla metà di aprile, nella zona artigianale. Verso la fine di aprile toccherà infine alle ultime postazioni ad accesso controllato che sono state posizionate all’interno del centro storico».

«Oltre alla figura dell’Eco-informatore – conclude la nota – Sei Toscana ha prodotto dei video tutorial che illustrano molto chiaramente il corretto utilizzo delle nuove attrezzature di raccolta. E’ possibile vedere tutti i video tutorial nella sezione video del sito internet di Sei Toscana (www.seitoscana.it/video), sul suo canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCUPqWvmFvwnaI-OIR6h4Eig) e sulla pagina Facebook del Gestore Sei Toscana-SEI X NOI. Per maggiori informazioni è sempre possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800 127 484 e consultare il sito www.seitoscana.it».

Calendario Eco-informatore:

MARZO: Lunedì 18, via Manzoni (13.30-17); martedì 19, piazzale De Amicis (13.30-17); giovedì 21 via Pascoli (13.30-17); venerdì 22, via Prile (9-13); lunedì 25, via Prile (13.30-17); martedì 26, via Etruria (13.30-17); giovedì 27, via Sauro (13.30-17); venerdì 28, via Sauro (9-13).

APRILE: Lunedì 1, via Leopardi (13.30-17); martedì 2, via Parini (13.30-17); giovedì 4, via Populonia (13.30-17); venerdì 5, via Anco Marzio (9-13); lunedì 8, via Attilio Regolo (13.30-17); martedì 9, via Collodi ( 13.30-17); giovedì 11, via Pascoli (13.30-17); venerdì 12, via Giusti (9-13); lunedì 15, via Ambra 3 (9-13); martedì 16, via Topazio 7 (9-13); giovedì 18, via Giordania (9-13); venerdì 19, via Largo Sumatra (9-13); martedì 23, via Pakistan/piazzale Laos (9-13); mercoledì 24, piazzale Cambogia (9-13); lunedì 29 e martedì 30, dalle 10:30 alle 13:30, saranno presidiate le postazioni del centro storico in via Chiasso degli Zuavi, via Palestro, piazza Mensini, piazza San Francesco e via Colombo.