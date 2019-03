Casapound: «Torna la raccolta alimentare per sostenere i grossetani in difficoltà». Ecco quando

GROSSETO – «Da due anni attivi nell’aiutare le famiglie italiane in difficoltà a Grosseto, i militanti di Casapound saranno presenti con il loro banchetto in via Teano sabato 16, dalle 9 alle 13, per la consueta raccolta alimentare» a farlo sapere una nota di Casapound Grosseto.

«Ricordando che gli alimenti a lunga conservazione oggetto di raccolta – chiarisce la nota – sono pasta, riso, latte, alimenti in scatola, olio, zucchero, caffè, sale, biscotti, merende, sughi, Casapound invita chiunque voglia contribuire, anche con una piccola donazione, alla buona riuscita dell’iniziativa».

«Le famiglie che vengono aiutate – conclude la nota – sono felici di sapere che i loro concittadini non li abbandonano in questo periodo di difficoltà, e ringraziano tutti. La raccolta non è solo sabato, potete donare qualcosa anche recandovi in sede in Piazza Cavalieri, durante le aperture settimanali della stessa. Io ho quel che ho donato».