Atletica, successo della scuola media Galilei al Memorial Pellegrini-Peppetti

GROSSETO – Un successo anche quest’anno per i Campionati studenteschi di atletica, al campo Zauli di Grosseto. Nella terza e ultima giornata, sono scesi in pista ben 521 atleti-gara da 8 scuole medie della provincia, per un totale di 1560 iscritti nell’arco delle tre mattinate. Il successo è andato di nuovo in entrambe le classifiche alla Galilei di Grosseto, che ha conquistato i due trofei in palio.

Nelle gare maschili, valide per il 47° Memorial Massimo Pellegrini, la scuola del capoluogo maremmano ha preceduto Vico, Alighieri, Da Vinci, Pascoli, Madonna delle Grazie, Ungaretti, Albinia, Follonica 2, Castel del Piano, Orsini, Orbetello e Follonica 1, mentre nel 34° Memorial Paola Peppetti al femminile si è lasciata alle spalle Alighieri, Vico, Da Vinci, Madonna delle Grazie, Pascoli, Orsini, Follonica 1, Ungaretti, Orbetello, Follonica 2 e Albinia. Fondamentale la presenza di numerosi studenti degli istituti superiori della città (Liceo Chelli, Liceo sportivo Aldi, Polo Tecnologico Manetti-Porciatti) che nel corso delle tre giornate di atletica leggera in pista hanno affiancato i giudici di gara, oltre a impegnarsi nel cerimoniale delle premiazioni, in segreteria e nella gestione informatica.

La manifestazione, organizzata dall’Atletica Grosseto Banca Tema in collaborazione con il Miur e il comitato provinciale Fidal, ha visto lo svolgimento di ben 16 gare nella sua tappa conclusiva: cadetti (anni di nascita 2005 e 2006) impegnati su 80 ostacoli, marcia, salto in lungo e getto del peso, invece i ragazzi (2007-2008) si sono messi alla prova su 60 metri, marcia, salto in alto e lancio del vortex, sia al maschile che al femminile. Il prossimo appuntamento per i cadetti degli istituti comprensivi è il 28 marzo con la finale provinciale dei campionati studenteschi.Di seguito i migliori risultati.

Cadetti (2005-06)

80 ostacoli: 1. Romeo Monaci (Galilei) 11″95; 2. Francesco Conti (Galilei) 12″10; 3. Emanuele Alasia (Galilei) 13″07; 4. Mattia Piatto (Pascoli) 13″15; 5. Simone Coradeschi (Da Vinci) 13″24; 6. Niccolò Corti (Galilei) 13″39; 7. Tommaso Bologni (Vico) 13″48; 8. Giacomo Siviero (Madonna delle Grazie) 13″53; 9. Luis Carlos Sarita Garcia (Da Vinci) 13″66; 10. Aki Bargagli (Galilei) 13″75.

Lungo: 1. Mattia Piatto (Pascoli) 5.22; 2. Gabriele Giacomelli (Ungaretti) 5.17; 3. Romeo Monaci (Galilei) 4.97; 4. Aki Bargagli (Galilei) 4.87; 5. Francesco Conti (Galilei) 4.82; 6. Welasa Casoli (Galilei) 4.75; 7. Diego Tavarnesi (Pascoli) 4.64; 8. Leonardo Bernazzi (Ungaretti) 4.46; 9. Riccardo Perera (Vico) 4.41; 10. Leonardo Tosti (Pascoli) 4.28.

Peso: 1. Gabriele Camarri (Alighieri) 9.33; 2. Jonathan Pisano (Galilei) 9.20; 3. Welasa Casoli (Galilei) 9.07; 4. Lorenzo Carlotti (Alighieri) 9.02; 5. Tommaso Ruggiero (Alighieri) 8.99; 6. Samuele Pecciarini (Madonna delle Grazie) 8.76; 7. Antonio Dini (Vico) 8.71; 8. Emanuele Doria (Alighieri) 8.59; 9. Lorenzo Baglioni (Vico) 8.45; 10. Omar Benelli (Pascoli) 8.24.

Marcia 2000: 1. Matteo Pifferi (Alighieri) 12’22″16; 2. Gianluca Carlini (Madonna delle Grazie) 12’54″30; 3. Andrea Rossi (Galilei) 13’04″15; 4. Lars Krebser (Galilei) 13’26″96; 5. Ferdinando Burla (Alighieri) 13’38″35; 6. Francesco Barbini (Madonna delle Grazie) 13’44″34; 7. Alessio Spina (Galilei) 13’54″47; 8. Simone Munafò (Galilei) 14’03″28; 9. Tommaso Bragagni (Galilei) 14’21″25; 10. Leonardo Perugi (Vico) 14’38″62.

Cadette (2005-06)

80 ostacoli: 1. Noah Caterina Castelli (Vico) 14″56; 2. Ilaria Regina (Alighieri) 14″66; 3. Noemi Magnani (Galilei) 15″15; 4. Zoe Orsolini (Alighieri) 15″23; 5. Melissa Angeli (Galilei) 15″47; 6. Alice Lunghi (Galilei) 15″63; 7. Zoe Rabai (Galilei) 15″79; 8. Martina Bellini (Galilei) 15″88; 9. Olivia Binaghi (Madonna delle Grazie) 16″01; 10. Aurora Gestri (Galilei) 16″03.

Lungo: 1. Noah Caterina Castelli (Vico) 4.22; 2. Derartu Abbott (Da Vinci) 4.13; 3. Alice Esposito (Da Vinci) 4.00; 4. Sofia Gregori (Alighieri) 3.86; 5. Giulia Colli (Vico) 3.85; 6. Sara D’Erasmo (Vico) 3.85; 7. Amanda Tocchi (Ungaretti) 3.84; 8. Amelie Consonni (Da Vinci) 3.83; 9. Margherita Andreini (Vico) 3.79; 10. Anna Zucchini (Galilei) 3.75.

Peso: 1. Anna Zucchini (Galilei) 8.22; 2. Derartu Abbott (Da Vinci) 7.87; 3. Gaia Pierella (Pascoli) 7.32; 4. Noemi Magnani (Galilei) 7.07; 5. Susanna Lunghi (Galilei) 6.98; 6. Matilde Merelli (Alighieri) 6.84; 7. Caterina Guerrini (Galilei) 6.81; 8. Anna Mele (Alighieri) 6.64; 9. Giulia Caliani (Galilei) 6.53; 10. Lucrezia Sarcoli (Galilei) 6.48.

Marcia 2000: 1. Arianna Cipriani (Pascoli) 6’36″99; 2. Cecilia Fiorillo (Pascoli) 7’18″11; 3. Ginevra Veninata (Galilei) 7’18″13; 4. Ambra Foderi (Galilei) 7’55″30; 5. Rachel Kellner (Galilei) 8’02″37; 6. Chantal Carosi (Galilei) 8’03″01; 7. Zurie Nurcja (Galilei) 8’03″78; 8. Bianca Danca (Galilei) 8’07″58; 9. Gaia Santioli (Madonna delle Grazie) 8’19″01; 10. Ana Porcescu (Galilei) 8’21″18.

Ragazzi (2007-08)

60 metri: 1. Alessio Tarlev (Da Vinci) 8″86; 2. Riccardo Cognata (Pascoli) 9″04; 3. Michele Pinotti (Galilei) 9″12; 4. Emiliano Crispino (Galilei) 9″14; 5. Lucio Severini (Galilei) 9″50; 6. Riccardo Caprini (Alighieri) 9″58 (finalisti); 7. Matteo Capoduri (Da Vinci) 9″35; 8. Simone Pieri (Galilei) 9″39; 9. Andrea Rossi (Vico) 9″51; 10. Gabriele Steri (Vico) 9″57.

Alto: 1. Marco Tavoletti (Vico) 1.28; 2. Emiliano Consoli (Galilei) 1.20; 3. Gabriele Steri (Vico) 1.20; 4. Diego Lorenzini (Pascoli) e Tommaso Ludovico (Pascoli) 1.15; 6. Simone Parisi (Vico) 1.15; 7. Guido Turbanti (Galilei) 1.15; 8. Federico Solari (Pascoli), Francesco Bucciantini (Galilei), Mattia Grassi (Vico), Francesco Matias (Pascoli), Lorenzo Martellini (Galilei) 1.10.

Vortex: 1. Lorenzo Martellini (Galilei) 38.20; 2. Matteo Costa (Galilei) 37.40; 3. Matteo Galli (Galilei) 37.10; 4. Alex Cassandri (Vico) 36.70; 5. Andrea Rossi (Vico) 36.20; 6. Tommaso Bolognesi (Madonna delle Grazie) 36.10; 7. Davide Lampedusa (Vico) 35.60; 8. Giuseppe Leonini (Alighieri) 35.40; 9. Alessandro Balassone (Galilei) 34.30; 10. Ernesto Montemaggiore (Vico) 33.30.

Marcia 2000: 1. Filippo Gorelli (Alighieri); 2. Alessandro Balassone (Galilei); 3. Giulio Guidarini (Galilei); 4. Tommaso Santolini (Galilei); 5. Alessandro Attilio (Da Vinci); 6. Alessandro Coppola (Da Vinci); 7. Edoardo Nerelli (Galilei); 8. Giulio Bonini (Galilei); 9. Francesco Salvini (Galilei); 10. Andrea Scarpelli (Galilei).

Ragazze (2007-08)

60 metri: 1. Giorgia Domenichini (Alighieri) 8″93; 2. Alice Pallari (Alighieri) 9″09; 3. Sara Riitano (Da Vinci) 9″22; 4. Vanessa Tedde (Vico) 9″24; 5. Chiara Grillo (Galilei) 9″25; 6. Elena Ciacci (Galilei) 9″28 (finaliste); 7. Naike Venturi (Vico) 9″56; 8. Camilla Panico (Vico) 9″67; 9. Melissa Ferrini (Galilei) 9″90; 10. Clara Nunziatini (Galilei) 9″92.

Alto: 1. Alissa Pii (Galilei), Elisa Venturini (Pascoli), Giorgia Lini (Vico) e Giulia Tasselli (Galilei) 1.20; 5. Melissa Ferrini (Galilei) e Naike Venturi (Vico) 1.15; 7. Mariachiara Pravatà (Galilei) 1.15; 8. Letizia Lecci, Elena Ciacci e Chiara Giannini (Galilei) 1.10.

Vortex: 1. Carlotta Bosi (Alighieri) 30.60; 2. Sara Gambelli (Pascoli) 30.40; 3. Valentina Rolando (Alighieri) 30.20; 4. Camilla Panico (Vico) 28.90; 5. Gaia Tizzi (Alighieri) 28.40; 6. Matilde Bronchini (Vico) 28.20; 7. Sara Alfieri (Da Vinci) 28.10; 8. Chiara De Michele (Galilei) 27.80; 9. Clara Nunziatini (Galilei) 27.30; 10. Martina Nocerino (Vico) 26.30.

Marcia 1500: 1. Chiara Pallotta (Vico); 2. Sofia Domenichini (Alighieri); 3. Viola Costa (Galilei); 4. Vanessa Banchi (Madonna delle Grazie); 5. Martina Caselli (Galilei); 6. Arianna Zarone (Galilei); 7. Alessia Pieri (Galilei); 8. Serena Pieri (Galilei); 9. Maria Pecciarini (Madonna delle Grazie); 10. Alessandra Crisalli (Galilei).