Uomo trovato morto in un uliveto

RIBOLLA – Un uomo è stato trovato morto questa mattina, alle 7.30, nell’uliveto vicino casa, nel comune di Roccastrada. L’uomo, 78 anni, si trovava nel pezzo di terra di sua proprietà, a Ribolla, per alcuni lavoretti agricoli, nell’orto, quando si è sentito male. Inutili i soccorsi e l’intervento degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.