Undicesima edizione della mezza maratona di Orbetello, percorso confermato e nuovo arrivo

ORBETELLO – Undicesima edizione del Giro della Laguna Orbetello Half Marathon 2019, evento organizzato dal gruppo sportivo Reale Stato dei Presidi e col patrocinio del Comune di Orbetello e della Uisp, che animerà la cittadina lagunare e la zona circostante nella mattina di giovedì 25 aprile.

​​

Percorso ormai consolidato, veloce e interamente pianeggiante, con partenza dal parco dell’ex Idroscalo, passaggio nel centro storico orbetellano, passaggio lungo la ciclabile attorno alla Laguna di Levante e all’interno della riserva forestale della Feniglia, tra scenari suggestivi e percorsi naturalistici unici. Grande novità dell’attuale edizione è l’arrivo nella laguna di Levante in prossimità della famosa Polveriera Guzman, ai piedi di una vera e propria tribuna naturale in una cornice paesaggistica di rara bellezza.

​

Per gli amanti del Fitwalking è previsto uno splendido percorso lungo la laguna di Ponente di oltre 10km: il Giro Fit. Partenza alle ore 9,30. Previsti ristori e spugnaggi oltre ai soliti servizi pre e post gara. Medaglia per tutti i partecipanti all’arrivo. La gara è inserita nel Circuito Uisp Corrintuscia 2019.

Info e iscrizioni su www.girodellalaguna.com.