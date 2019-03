Tre weekend all’insegna del beach tennis Uisp, sabato al via il singolo per non agonisti

GROSSETO – Tre fine settimana di tornei con il beach tennis targato Uisp, ospitati nei nuovi impianti in sabbia caraibica in viale Europa. Si parte sabato 16 marzo con il doppio maschile (quarta categoria non classificato), che prenderà il via alle 14,30. Sabato 23 marzo tocca al singolo, per i non agonisti, mentre domenica 24 settembre appuntamento con il doppio misto, sempre per non agonisti, alle 9,30. Sabato 30 marzo donne protagoniste con il doppio femminile (quarta categoria non classificato), ore 14,30, il giorno successivo doppio maschile per non agonisti (primi colpi alle 9,30).

Tutti i tornei sono organizzati da Asd Beach Tennis Maremma: per informazioni 3313527322, 3396532607. E’ anche possibile prenotare i campi per partite private, telefonando al numero 3755670616.