Sinistra italiana: «L’amministrazione ha lavorato bene. Non disperdiamo il lavoro, restiamo uniti»

SCARLINO – È positivo il giudizio di Sinistra italiana rispetto al lavoro dell’Amministrazione comunale a Scarlino un giudizio «condiviso anche dagli alleati come espresso nell’incontro di qualche giorno fa».

«I risultati più importanti raggiunti da questa Amministrazione riguardano le tematiche ambientali, il piano operativo urbanistico, che da vent’anni aspettava di essere portato a compimento, e l’apertura della edificio scolastico a Scarlino scalo, un luogo confortevole e sicuro per i nostri figli. A nostro avviso sarebbe un errore disperdere questo lavoro: l’impegno semmai dovrà essere quello di provare a fare ancora meglio, nell’interesse esclusivo della comunità scarlinese, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista programmatico».

«Per questo invitiamo tutti le forze politiche della coalizione ed i cittadini che hanno condiviso questo progetto a contribuire ancora oggi al suo rilancio in virtù degli obbiettivi raggiunti, per far sì che possiamo tutti insieme completare il progetto di sviluppo del nostro territorio, per questo auspichiamo che la nostra coalizione esca unita dal confronto e si ripresenti – conclude -, consapevoli del lavoro positivo svolto al giudizio degli scarlinesi».