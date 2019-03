Sanità, i ringraziamenti di Gloria Lamioni al reparto di ortopedia del Misericordia

GROSSETO – «Sono Gloria Lamioni, e sono stata ricoverata recentemente presso il Reparto di Chirurgia Ortopedica sotto la guida esperta del professor Pierfrancesco Perani». Inizia così la lettera che la preside dell’istituto Rosmini ha inviato alla nostra redazione.

«Avendo io avuto ultimamente altre occasioni di frequentare alcuni reparti di codesto Ospedale e, per la verità, con conseguenze non sempre proprio “plausibili”, ritengo invece, questa volta, di dover elogiare il reparto di Ortopedia non solo per la perizia tecnico professionale del personale medico e paramedico, ma anche per l’attenzione al paziente come persona.

Le capacità professionali tecnico-chirurgiche di Pierfrancesco Perani e della sua equipe, la disponibilità costante nel fornire spiegazioni degli anestesisti e della dottoressa Martini, hanno contribuito a farmi affrontare la degenza con maggior tranquillità. Un ringraziamento anche alla Direzione dell’Ospedale Misericordia di Grosseto per la capacità di formare e valorizzare figure professionali di eccellenza, auspicando che tale prassi possa essere estesa a tutti i reparti».